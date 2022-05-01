Сегодня возможна эвакуация мирного населения из Мариуполя в Запорожье, - Мариупольский городской совет
Эвакуацию из Мариуполя в Запорожье попытаются провести 1 мая
Об этом пишут в Мариупольском городском совете.
"Официально. Сегодня возможна эвакуация мирного населения из Мариуполя в Запорожье. Сбор людей в 16:00 возле ТРЦ "Порт Сити", - говорится в сообщении.
Также в горсовете призывают передавать информацию об эвакуации дальше.
"Если у вас остались родственники или знакомые в Мариуполе, пытайтесь связаться с ними всеми способами. Звоните, пишите и говорите, что есть возможность уехать в Запорожье, где безопасно. Молимся, чтобы все сработало", - добавляют в горсовете.
Позже эвакуироваться из города призвал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Пишите, звоните близким. Это может быть один из последних реальных шансов покинуть город. Говорите всем – никаких повесток, никаких обвинений нет и не будет. Мы всех ждем дома, в Украине", – отмечает он.
- Напомним, заместитель командира полка "Азов" сообщил, что из Азовстали для эвакуации было передано 20 человек. Пономарь сообщил, что военнослужащие полка "Азов" продолжают спасательную операцию, тросами вытаскивая из-под завалов гражданских - пожилых людей, женщин и детей.
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