Сегодня Владимир Зеленский выступит перед сенаторами США

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, информирует Еспрессо.TV.

Американские сенаторы-демократы и республиканцы получили приглашение посетить встречу в Zoom с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По данным издания, посольство Украины в Вашингтоне направило приглашение на встречу, которая запланирована 5 марта на 9:30 утра по восточному времени (16-30 по Киеву).

По информации другого источника, Сенат США в полном составе получил приглашение на субботнюю видеоконференцию с Владимиром Зеленским.

Напомним, что накануне Владимир Зеленский подверг жесткой критике НАТО за отказ принять решение о создании бесполетной зоны над Украиной для защиты от российских авиаударов.

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