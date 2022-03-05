Сегодня Владимир Зеленский выступит перед сенаторами США
Встреча состоится в онлайн режиме около 16:30 по Киевскому времени
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, информирует Еспрессо.TV.
Американские сенаторы-демократы и республиканцы получили приглашение посетить встречу в Zoom с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По данным издания, посольство Украины в Вашингтоне направило приглашение на встречу, которая запланирована 5 марта на 9:30 утра по восточному времени (16-30 по Киеву).
По информации другого источника, Сенат США в полном составе получил приглашение на субботнюю видеоконференцию с Владимиром Зеленским.
- Напомним, что накануне Владимир Зеленский подверг жесткой критике НАТО за отказ принять решение о создании бесполетной зоны над Украиной для защиты от российских авиаударов.
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