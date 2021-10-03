Сегодня вечером покажут фильм об оффшорных сделки Зеленского и Коломойского
Сегодня, 3 октября 2021, в 19:00 в помещении столичной Малой оперы (Дегтяревская, 5) команда "Слідство.інфо" представит свой новый фильм "Оффшор 95"
Лента посвящена "тайнам оффшорного бизнеса президента Зеленского и грязным деньгам олигарха Коломойского", передает Еспресо.TV.
Именно так указано в приглашении на премьерный показ, вход на который будет возможным лишь при регистрации.
Читайте также: Пьяное ДТП с пострадавшими детьми. Скандальный нардеп Трухин сидел в Трускавце рядом с Зеленским. Фотофакт
Как отмечается, фильм подготовлен на основании глобальной утечки документов Pandora Papers, содержащей 2,94 терабайт финансовых данных.
Читайте также: В Трускавце Зеленский ставил оценки: партии - 3 с "+", себе - 7-8. И во всем "виновата" Верховная Рада
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.49
Покупка 26.49Продажа 26.72
-
EUR
Покупка 30.61Продажа 31.03
- Актуальное
- Важное