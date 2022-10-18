Сегодня в Украине тепло и без осадков, но на днях будет дождь
Во вторник, 18 октября, в Украине без осадков, но дальше погода изменится
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Температура ночью от 4 до 1 тепла, в западных, северных областях и на побережье морей 4-9 тепла, днем в Украине 15-20.
В столице и Киевской области сегодня тоже без осадков, но с переменной облачностью. В Киеве днем воздух прогреется до +17+19 градусов, а ночью ожидается +7 +9 градусов.
19-20 октября смена погоды: пройдут дожди, 20 октября в Карпатах с мокрым снегом.
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