Сегодня в Украине отмечают День авиации

Об этом в facebook сообщил начальник авиации Командования Воздушных Сил бригадный генерал Сергей Голубцов.

"Без торжеств, празднований, концертов, парадной формы... Это все будет, но после победы. А пока – в боях! Защищаем украинское небо, уничтожаем врага, освобождаем украинскую землю! Сегодня день для благодарности всем авиаторам за героизм, профессиональность, честь , достоинство, патриотизм и преданность украинскому народу!", - написал он.

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Он отметил, что сегодня день чествования погибших героев, отдавших дороже всего, защищая родную землю от оккупанта.

"Мы низко склоняемся перед семьями авиаторов, которые ежедневно, затаив дыхание, ждут возвращения с боевого вылета мужа, сына или папы… К сожалению эта война уносит жизни украинских героев. Грустим вместе с семьями пилотов, чьи родные ушли в вечный полет… Они навеки останутся в наших сердцах!", - говорится в публикации.

С момента полномасштабного вторжения авиацией Воздушных сил совершено более 14 000 боевых вылетов, 6 000 – на огневое поражение противника и около 7 000 – на истребительное авиационное прикрытие.

Кроме этого, в telegram Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины также поздравил украинских авиаторов.

"Украинская авиация во время войны проявила свой настоящий характер, продемонстрировала силу. Военные и гражданские авиаторы, работники отрасли – высокий профессионализм, мужество и жертвенность", - написал он.

Он также выразил уверенность в том, что перевооружение украинской авиации уже не за горами.

"Нет сомнений, что мотивированность украинских летчиков и всех работников авиационной отрасли сделает наращивание воздушных мускулов еще более эффективным!" - написал он.

Что известно об истребителях F-16 для Украины

21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы избивать по территории РФ. Также советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что первые истребители F-16 предположительно будут летать в небе Украины до конца марта 2024 года.

16 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты не будут откладывать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, Байден разрешил европейским странам приступить к тренировкам. 22 июля Салливан также сказал, что украинские пилоты начнут обучение на истребителях F-16 в ближайшие несколько недель.

11 августа сообщалось, что первая группа украинских пилотов завершит обучение на истребителях F-16 не ранее следующего лета. Началу боевой подготовки будут предшествовать 4-месячные языковые курсы.

12 августа в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты Америки могут приобщиться к тренировкам украинских пилотов на истребителях F-16 на своей территории, если "будет достигнут потенциал для обучения в Европе".

Впоследствии спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Еспресо рассказал, что работа по передаче F-16 Украине ведется ежедневно: процесс переговоров сложен - все страны, входящие в состав авиакоалции, принимают коллегиальное решение.

Позже президент Румынии Клаус Иоганнис подтвердил, что страна будет учить украинских пилотов на истребителях F-16: там откроют региональный учебный центр.

18 августа стало известно, что вице-премьер Нидерландов Вопке Хукстра подтвердил, что Соединенные Штаты Америки одобрили отправку в Украину многоцелевых истребителей F-16. В тот же день советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан во время пресс-конференции подтвердил информацию об одобрении передачи Данией и Нидерландами F-16 Киеву.

20 августа Владимир Зеленский сообщил, что Нидерланды предоставят Украине 42 истребителя F-16, а Дания, в свою очередь, еще 19 самолетов. К так называемой авиационной коалиции также присоединилась Греция. Страна будет тренировать украинских пилотов.

Также стало известно, что Соединенные Штаты готовы учить украинских пилотов полетам на F-16, если европейские страны не успевают с процессом обучения.

24 августа премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере во время пребывания в Киеве подтвердил планы страны передать определенное количество истребителей F-16 и присоединиться к тренировке пилотов. Также правительство Норвегии сообщило, что страна передаст Украине ракеты IRIS-T.