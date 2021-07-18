Сегодня в Одессе будет затруднено движение из-за велопробега

Дорожное движение перекрывать не будут, но водителей автотранспорта просят быть внимательными, передает Еспресо.TV .



"Стартует велопробег в центральной части города, после чего его участники отправятся на Большой Фонтан, оттуда через Черемушки и Ближние Мельницы вернутся в центр. Между стартом и финишем будет еще 2 пит-стопа", - приводит подробности одесское агентство Украинская Служба Информации .



Колонна велосипедистов будет двигаться по улицам города в сопровождении экипажей патрульной полиции.



"Просим водителей с уважением относиться к участникам мероприятия и обеспечить беспрепятственный проезд колонны", - обратились к автовладельцам патрульные.