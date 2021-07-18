Сегодня в Одессе будет затруднено движение из-за велопробега
В воскресенье, 18 июля 2021 года, с 16:00 до 18:30 в центральной части города Одессы состоится велопробег
Дорожное движение перекрывать не будут, но водителей автотранспорта просят быть внимательными, передает Еспресо.TV .
"Стартует велопробег в центральной части города, после чего его участники отправятся на Большой Фонтан, оттуда через Черемушки и Ближние Мельницы вернутся в центр. Между стартом и финишем будет еще 2 пит-стопа", - приводит подробности одесское агентство Украинская Служба Информации .
Колонна велосипедистов будет двигаться по улицам города в сопровождении экипажей патрульной полиции.
"Просим водителей с уважением относиться к участникам мероприятия и обеспечить беспрепятственный проезд колонны", - обратились к автовладельцам патрульные.
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