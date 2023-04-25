Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины 2007-2009 гг. дипломат Владимир Огрызко в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Эспрессо".

"Не ошибусь, если скажу, что сегодня в Москве шампанское пить не будут. Скорее всего, появятся едкие комментарии по Байдену, и это прогнозируемо. Потому что россияне понимают, что с Байденом, в отличие от Трампа, у них ничего не сложится и во время его второго срока. Байден будет продолжать свою линию, что нужно побеждать. Если проиграет демократия, мир станет пугающим, станет другим", - подчеркнул Огрызко.

По словам дипломата, в своем решающем сражении за второй президентский срок Байдену потребуется победа.

"Байдену нужна внешнеполитическая акция, которую он сможет использовать в своей предвыборной кампании, а это может повлиять нам на пользу. Когда Украина достигнет целей, а именно изгнание российского оккупанта, когда Россия будет ослаблена, и больше никогда не будет угрожать своим соседям, тем лучше Внешнеполитический подарок для Байдена трудно найти. НАТО усиливается и становится крепче. Мы своими победами должны помочь Байдену стать президентом, а он поможет нам", - подчеркнул Огрызко.