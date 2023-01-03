Сегодня в Крыму слышали три взрыва, - член меджлиса Бариев

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"Вчера, 2 января, действительно были взрывы в трех городах Крыма: Бахчисарае, Севастополе и Симферопольском районе, недалеко от аэродрома "Гвардейское". Сегодня, 3 января, тоже слышали три взрыва. Один из них раздался на севере полуострова возле села Огни Раздольненского района. Также взрыв произошел в северо-западном регионе над Черноморском и еще один был в Джанкойском районе.Пророссийские оккупационные СМИ сообщают, что сработали ПВО, уничтожившие БПЛА", - рассказал член меджлиса крымскотатарского народа.



Эскендер Бариев объяснил, что в Симферопольском и Джанкойском районах есть аэродромы, а в отношении Раздольненского района и Черноморска, там большие скопления российских военных, которые по северному и западному периметру в 10 км от Херсонской области, активно роют окопы.

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