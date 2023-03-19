Сегодня в Черногории проходят выборы президента

Об этом пишет Reuters .

Если ни один кандидат не наберет более 50% голосов, то второй тур голосования состоится 2 апреля.

На еще один пятилетний срок претендует нынешний глава государства Мило Джуканович – он занимает высокие политические посты в стране в течение 33 лет.

"Эти выборы - шанс для Черногории подтвердить, что она может жить в политической и социальной стабильности и быть частью объединенных стран Европы", - сказал Джуканович журналистам после голосования.

Его главными оппонентами являются Андрей Мандич, глава Демократической партии, выступающей за более тесные связи с Сербией и Россией и Яков Милатович, прозападный экономист и заместитель председателя движения "Европа сейчас".

Мандич заявил, что в случае победы создаст "политику примирения, сосредоточенную на всех гражданах, которая будет вести сильную борьбу с коррупцией и организованной преступностью".

"Я уверен, что люди решили проголосовать за более богатую, более справедливую и красивую Черногорию", - сказал после голосования Милатович.

Оппоненты также обвиняют нынешнего президента в коррупции и связях с организованной преступностью, Джуканович обвинение отрицает.