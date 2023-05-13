Об этом сообщает Еспресо.

Финал песенного конкурса начнется в субботу, 13 мая, в 22:00 по Киеву, в 21:00 по центральноевропейскому летнему времени (Польша, Германия, Чехия, Словакия, Италия и другие страны) и в 20:00 по британскому летнему времени.

Кто выступает в финале

Зрители смогут выбрать своего фаворита среди 26 финалистов, выступающих в такой последовательности:

Австрия: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?

Португалия: Mimicat - Ai Coraçao

Швейцария: Remo Forrer - Watergun

Польша: Blanka – Solo

Сербия: Luke Black – Samo Mi Se Spava

Франция: La Zarra - Évidemment

Кипр: Andrew Lambrou - Break A Broken Heart

Испания: Blanca Paloma – Eaea

Швеция: Loreen – Tattoo

Албания: Albina & Familja Kelmendi – Duje

Италия: Marco Mengoni – Due vite

Эстония: Alika - Bridges

Финляндия: Käärijä – Cha Cha Cha

Чехия: Vesna - My Sister's Crown

Австралия: Voyager - Promise

Бельгия: Gustaph – Because Of You

Армения: Brunette - Future Lover

Молдова: Паша Парфени – Soarele si Luna

Украина: TVORCHI – Heart Of Steel

Норвегия: Alessandra – Queen of Kings

Германия: Lord Of The Lost – Blood & Glitter

Литва: Monika Linkyte - Stay

Израиль: Noa Kirel – Unicorn

Словения: Joker Out – Carpe Diem

Хорватия: Let 3 – Mama ŠČ!

Великобритания: Mae Muller - I Wrote A Song

Где смотреть финал "Евровидения-2023"

В Украине финал песенного конкурса "Евровидение-2023" будет транслироваться на телеканале "Общественное Культура", а также на всех его цифровых платформах и на сайте eurovision.ua .

Также в "Дии" песенный конкурс можно посмотреть на телеканале "Общественное". Без перевода "Евровидение" можно просмотреть на официальном YouTube-канале "Евровидение". Там предоставляются только английские комментарии, в то время как для Украины "Евровидение" комментирует Тимур Мирошниченко.

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Как голосовать в финале "Евровидения-2023"

Если вы находитесь в одной из 37 стран-участниц "Евровидения-2023", у вас есть телефонный номер этой страны или платежная карта, выпущенная в местном банке, вы сможете проголосовать за Украину (номер 19) или за других участников финала (кроме представителя этой страны) .

Проголосовать можно посредством официального приложения Eurovision Song Contest. Также в интернете можно голосовать на сайте www.esc.vote . И программа, и сайт автоматически предложат правильный метод голосования для вашей страны.

Кроме того, зрители из стран-участниц могут голосовать по телефону, отправить голос в SMS. Подходящий номер можно найти на экране во время трансляции или на сайте www.esc.vote .