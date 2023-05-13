Сегодня в 22:00 начнется финал "Евровидения-2023": кто выступает, где смотреть и как голосовать
Сегодня, 13 мая, в 22:00 в Ливерпуле пройдет финал "Евровидения-2023". Украину представляет группа TVORCHI с песней "Heart of Steel", под номером 19
Об этом сообщает Еспресо.
Финал песенного конкурса начнется в субботу, 13 мая, в 22:00 по Киеву, в 21:00 по центральноевропейскому летнему времени (Польша, Германия, Чехия, Словакия, Италия и другие страны) и в 20:00 по британскому летнему времени.
Кто выступает в финале
Зрители смогут выбрать своего фаворита среди 26 финалистов, выступающих в такой последовательности:
- Австрия: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?
- Португалия: Mimicat - Ai Coraçao
- Швейцария: Remo Forrer - Watergun
- Польша: Blanka – Solo
- Сербия: Luke Black – Samo Mi Se Spava
- Франция: La Zarra - Évidemment
- Кипр: Andrew Lambrou - Break A Broken Heart
- Испания: Blanca Paloma – Eaea
- Швеция: Loreen – Tattoo
- Албания: Albina & Familja Kelmendi – Duje
- Италия: Marco Mengoni – Due vite
- Эстония: Alika - Bridges
- Финляндия: Käärijä – Cha Cha Cha
- Чехия: Vesna - My Sister's Crown
- Австралия: Voyager - Promise
- Бельгия: Gustaph – Because Of You
- Армения: Brunette - Future Lover
- Молдова: Паша Парфени – Soarele si Luna
- Украина: TVORCHI – Heart Of Steel
- Норвегия: Alessandra – Queen of Kings
- Германия: Lord Of The Lost – Blood & Glitter
- Литва: Monika Linkyte - Stay
- Израиль: Noa Kirel – Unicorn
- Словения: Joker Out – Carpe Diem
- Хорватия: Let 3 – Mama ŠČ!
- Великобритания: Mae Muller - I Wrote A Song
Где смотреть финал "Евровидения-2023"
В Украине финал песенного конкурса "Евровидение-2023" будет транслироваться на телеканале "Общественное Культура", а также на всех его цифровых платформах и на сайте eurovision.ua .
Также в "Дии" песенный конкурс можно посмотреть на телеканале "Общественное". Без перевода "Евровидение" можно просмотреть на официальном YouTube-канале "Евровидение". Там предоставляются только английские комментарии, в то время как для Украины "Евровидение" комментирует Тимур Мирошниченко.
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Как голосовать в финале "Евровидения-2023"
Если вы находитесь в одной из 37 стран-участниц "Евровидения-2023", у вас есть телефонный номер этой страны или платежная карта, выпущенная в местном банке, вы сможете проголосовать за Украину (номер 19) или за других участников финала (кроме представителя этой страны) .
Проголосовать можно посредством официального приложения Eurovision Song Contest. Также в интернете можно голосовать на сайте www.esc.vote . И программа, и сайт автоматически предложат правильный метод голосования для вашей страны.
Кроме того, зрители из стран-участниц могут голосовать по телефону, отправить голос в SMS. Подходящий номер можно найти на экране во время трансляции или на сайте www.esc.vote .
- Все новости о песенном конкурсе "Евровидение" читайте на Еспресо по этой ссылке .
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