Об этом в эфире Еспресо сказал народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

"У нас состоялась суперцентрализация. Она в определенной степени оправдана, потому что война и во время нее сложно сохранить децентрализованные процедуры, однако их нужно пытаться сохранить и есть вещи, где это не допустимо. Парламента в Украине сегодня нет - там никакой дискуссии не ведется. Проходит быстрое голосование - для этого держат ребят из ОПЗЖ, чтобы подголосовать. Имея этот резерв голосов, парламент уже не место для дискуссий и какого-то реального принятия решений", - сказал он.

По словам нардепа, в Верховной Раде голосуют все, что приедет с Банковой.

"Приблизительно то же произошло с правительством - сказать, что у нас есть правительство в нормальном понимании этого слова тоже нельзя. На что оно влияет и какие решения принимает? Сегодня страна полностью руководствуется из Офиса президента и это уже перебор. Должны работать и правительство, и парламент. Зеленский всегда тяготел к персональному управлению. А сейчас, когда для этого есть и объективные основания, это гораздо сильнее стало", - отметил Гончаренко.

По его мнению, противовесом власти только послы G7.

"Наши надежды на них и партнеров. Это не лучший вариант, в том смысле, что лучше все свои проблемы решать внутри страны, а не с помощью посторонних сил. Это точно не пользуется и мы должны эти вопросы поднимать и обращать на них внимание", – подытожил нардеп.