Сегодня Украина полностью руководствуется ОП и это уже перебор, - нардеп Гончаренко
Сейчас вся власть в Украине сконцентрирована в Офисе президента, ни парламент, ни правительство не работают полноценно
Об этом в эфире Еспресо сказал народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
"У нас состоялась суперцентрализация. Она в определенной степени оправдана, потому что война и во время нее сложно сохранить децентрализованные процедуры, однако их нужно пытаться сохранить и есть вещи, где это не допустимо. Парламента в Украине сегодня нет - там никакой дискуссии не ведется. Проходит быстрое голосование - для этого держат ребят из ОПЗЖ, чтобы подголосовать. Имея этот резерв голосов, парламент уже не место для дискуссий и какого-то реального принятия решений", - сказал он.
По словам нардепа, в Верховной Раде голосуют все, что приедет с Банковой.
"Приблизительно то же произошло с правительством - сказать, что у нас есть правительство в нормальном понимании этого слова тоже нельзя. На что оно влияет и какие решения принимает? Сегодня страна полностью руководствуется из Офиса президента и это уже перебор. Должны работать и правительство, и парламент. Зеленский всегда тяготел к персональному управлению. А сейчас, когда для этого есть и объективные основания, это гораздо сильнее стало", - отметил Гончаренко.
По его мнению, противовесом власти только послы G7.
"Наши надежды на них и партнеров. Это не лучший вариант, в том смысле, что лучше все свои проблемы решать внутри страны, а не с помощью посторонних сил. Это точно не пользуется и мы должны эти вопросы поднимать и обращать на них внимание", – подытожил нардеп.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.77
Покупка 40.77Продажа 41.71
-
EUR
Покупка 38.97Продажа 40.15
- Актуальное
- Важное