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Сегодня Украина отмечает День памяти погибших защитников

29 августа, 2023 вторник
09:00
Война с Россией

День памяти погибших защитников Украины является особым случаем для всех в обществе вместе сосредоточиться на памяти, уважении и благодарности нашим воинам.

Об этом сообщает Украинский институт национальной памяти .

Этот День памяти государство начало в 2019 году. Именно 29 августа, потому что с этой датой связан один из самых трагических эпизодов российско-украинской войны к полномасштабному вторжению – выход украинских воинов из окружения под Иловайском в 2014 году. Тогда российское руководство – традиционно для себя – нарушило договоренности: украинских военных расстреляли, когда колонны проходили предварительно согласованным "зеленым коридором". Их путь пролегал через поля подсолнечника. Потому традиционным символом памятного дня 29 августа стал подсолнечник.

По данным Книги памяти павших за Украину, с 2014-го по состоянию на 1 декабря 2021 года погибли 4490 украинских воинов.

Полномасштабное вторжение России 24 февраля 2022-го открыло новую страницу героизма, стойкости и, к сожалению, потерь.

"В этом году, пока идет война до победы, мы не можем ни знать точное количество, ни назвать всех поименно, ни рассказать все истории. Но мы уверены, что украинское общество приложит все усилия, чтобы наши погибшие герои были в нашей памяти не абстрактной цифрой. Чтобы они получили максимальное уважение, которого только заслуживают те, кто отдал жизнь за свою страну. Чтобы наша память о них была жива", - говорится в сообщении Института.

В конце мая 2022 года Верховная Рада Украины приняла решение о создании Национального военного мемориального кладбища, на котором с почестями будут хоронить погибших (умерших) защитников и защитниц. Это – мировая практика чествования воинов, отдавших жизнь за свою страну. Такие кладбища находятся в США, Канаде, Франции, Польше и других странах. А годом ранее, в июле 2021-го, на государственном уровне был принят военный похоронный ритуал. Опять же, чтобы в момент захоронения воздать должное почести погибшему (умершему) защитнику или защитнице, чтобы все понимали, что хоронят не рядового человека, а того/то, благодаря кому существует государство Украина.

"После победы мы найдем свои традиции чествования памяти о погибших воинах. Мы уже называем и продолжим называть в их честь улицы. У нас уже есть места памяти и мемориальные доски в публичном пространстве. Но после окончательной победы в стране должны появиться особые". места, с проницательной архитектурой и человечными мемориальными практиками, которые будут свидетельствовать, что мы чтим и благодарим", - добавили в УИНП.

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