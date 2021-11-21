Сегодня Украина отмечает День Достоинства и Свободы

Он установлен в честь участников двух общенародных демократических революций: Помаранчевой (началась 22 ноября 2004 года) и Революции Достоинства или Евромайдана (первая акция началась 21 ноября 2013 года), напоминает Еспресо.TV .



Если в 2004 году политическое противостояние в центре Киева и других крупнейших украинских городов носило мирный характер, то за 9 лет, осенью и зимой 2013-2014 власти применили против митингующих спецподразделения МВД и огнестрельное оружие. По людям стреляли в поражение.







В обоих случаях украинцев возмутили действия лидера пророссийской Партии регионов Виктора Януковича и его команды, что и стало причиной массовых протестов:



2004-2005-го - Янукович стремился любой ценой избраться президентом и пошел на широкомасштабные фальсификации результатов голосования,



2013-2014 - Янукович принципиально отказался от ассоциации Украины с Европейским Союзом, совершил политический разворот в сторону единения с Россией и пытался установить диктатуру вроде политических режимов Путина или Лукашенко.



День Достоинства и Свободы – это память о тех, кто и в первый, и во второй раз действовал решительно, несокрушимо стоял до конца и отказывался уходить с Майдана до полной победы над Януковичем. Это память о погибшей Небесной Сотне.





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