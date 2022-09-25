Об этом сообщило издание "Украинская литературная газета" .

Сообщается, что в 1962 году Анатолий Соловьяненко был приглашен в Киевский Театр Оперы и Балета, а также проходил стажировку в театре Ла Скала в Милане, где стал лауреатом конкурса "Неаполь против всех".

С 1965 года он был солистом Киевской оперы, а в 1967 году был отмечен званием заслуженного артиста УССР, в 1975 – народного артиста СССР.

В репертуаре Соловьяненко – 17 оперных партий, много арий, романсов, народных песен. Также певец широко гастролировал по миру, он давал концерты в Болгарии, Румынии, Японии, Австралии и Канаде.

"В 1980 году Соловьяненко стал лауреатом Ленинской премии, денежное вознаграждение за нее он передал в Фонд Мира. В 1997 году получил премию им. Т. Г. Шевченко", - пишет издание.

Кроме этого известно, что певец свободно владел итальянским языком, а выдающиеся мастера оперной сцены Пласидо Доминго и Лучано Паваротти считали, что мастерство Соловьяненко не уступает их собственному.

23 сентября исполнилось 150 лет со дня рождения знаменитой оперной девы, Соломии Крушельницкой.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb