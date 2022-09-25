Сегодня Украина отмечает 90 лет со дня рождения всемирно известного певца Анатолия Соловьяненко
В воскресенье, 25 сентября, Украина отмечает 90 лет со дня рождения всемирно известного украинского певца и общественного деятеля, Героя Украины, лауреата Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, Анатолия Соловьяненко
Об этом сообщило издание "Украинская литературная газета" .
Сообщается, что в 1962 году Анатолий Соловьяненко был приглашен в Киевский Театр Оперы и Балета, а также проходил стажировку в театре Ла Скала в Милане, где стал лауреатом конкурса "Неаполь против всех".
С 1965 года он был солистом Киевской оперы, а в 1967 году был отмечен званием заслуженного артиста УССР, в 1975 – народного артиста СССР.
В репертуаре Соловьяненко – 17 оперных партий, много арий, романсов, народных песен. Также певец широко гастролировал по миру, он давал концерты в Болгарии, Румынии, Японии, Австралии и Канаде.
"В 1980 году Соловьяненко стал лауреатом Ленинской премии, денежное вознаграждение за нее он передал в Фонд Мира. В 1997 году получил премию им. Т. Г. Шевченко", - пишет издание.
Кроме этого известно, что певец свободно владел итальянским языком, а выдающиеся мастера оперной сцены Пласидо Доминго и Лучано Паваротти считали, что мастерство Соловьяненко не уступает их собственному.
- 23 сентября исполнилось 150 лет со дня рождения знаменитой оперной девы, Соломии Крушельницкой.
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