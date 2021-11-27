Сегодня Украина чествует жертв устроенного Сталиным Голодомора

В 2021 году День памяти жертв голодоморов приходится на субботу, 27 ноября, напоминает Еспресо.TV.

Голодомор повлек гибель миллионов украинцев на Великой Украине и Кубани, нанес невосполнимые потери генофонда нации и экономике, традиционному украинскому крестьянскому фермерскому хозяйству, уничтожил достояния материальной и духовной культуры.



Во время этой проведенной карательными органами СССР целенаправленной акции гибли целые деревни, окруженные вооруженными захватчиками.



Точное количество погибших историкам до сих пор трудно подсчитать.



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Целью было окончательно смирить украинцев, которые после поражения Действующей армии УНР в войне с большевистской Россией поднимали массовые крестьянские восстания.



Лишь после трагедии 32-33-х годов, уже в следующем, 34-м году, Москва перенесла "столицу" тогдашнего ОРДЛО под названием "Украинская ССР" из Харькова в Киев.

В честь миллионов казненных голодом в 16:00 состоится общенациональная минута молчания, а на подоконниках в домах украинцев появятся зажженные скорбные свечи.





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