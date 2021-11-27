Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество Сегодня Украина чествует жертв устроенного Сталиным Голодомора

Сегодня Украина чествует жертв устроенного Сталиным Голодомора

27 ноября, 2021 суббота
09:17
Общество

Ежегодно в четвертую субботу ноября Украина чтит память убитых во время акта геноцида - Голодомора 1932-1933 годов и массовых искусственных голодов 1921-1923 и 1946-1947 годов, организованных советскими оккупантами на украинских этнических землях

В 2021 году День памяти жертв голодоморов приходится на субботу, 27 ноября, напоминает Еспресо.TV.

Голодомор повлек гибель миллионов украинцев на Великой Украине и Кубани, нанес невосполнимые потери генофонда нации и экономике, традиционному украинскому крестьянскому фермерскому хозяйству, уничтожил достояния материальной и духовной культуры.

Во время этой проведенной карательными органами СССР целенаправленной акции гибли целые деревни, окруженные вооруженными захватчиками.

Точное количество погибших историкам до сих пор трудно подсчитать.

Читайте и смотрите: Почему Россия так ненавидит свободную Украину. Версия профессора истории Ярослава Грицака

Целью было окончательно смирить украинцев, которые после поражения Действующей армии УНР в войне с большевистской Россией поднимали массовые крестьянские восстания.

Лишь после трагедии 32-33-х годов, уже в следующем, 34-м году, Москва перенесла "столицу" тогдашнего ОРДЛО под названием "Украинская ССР" из Харькова в Киев.

В честь миллионов казненных голодом в 16:00 состоится общенациональная минута молчания, а на подоконниках в домах украинцев появятся зажженные скорбные свечи.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Голодомор
советская оккупация
Киев
какой сегодня день
Читайте также:
Володимир Зеленський пресмарафон
title.author
26 ноября, 2021 пятница
Распад Зеленского. Как Шестой сам себя обнулил и объявил диктатуру
26 ноября, 2021 пятница
Разведка: На оккупированный Донбасс прибыла группа кадровых военных РФ
26 ноября, 2021 пятница
Лукашенко прибыл на границу с Польшей и заявил мигрантам, что не заставит их возвращаться на родину
Киев
+4
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.01
    Покупка 27.01
    Продажа 27.29
  • EUR
    Покупка 30.32
    Продажа 30.8
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, суббота
27 ноября
13:00
На годовщину Голодомора на Киевщине снесли памятник НКВД, куда носил цветы "Беркут"
12:38
Николай Чаус
Дело судьи Чауса. Стало известно, когда начнется судебное разбирательство по существу
12:21
В Крыму оккупанты ставят на свои танки защиту от "байракторов"
12:00
Обновлено
В Новой Одессе взрывом вынесло часть 5-этажки. Есть раненые
11:37
На границе с Беларусью пострадали два польских пограничника
11:17
Сергей Стаховский
Один из лучших теннисистов Украины Стаховский завершил карьеру в сборной
10:55
Анонс
Смотрите на телеканале ЭСПРЕСО спецпроект к 88-й годовщине Голодомора в Украине
10:30
Национальна полиция Украины
В Никополе женщине сломали бедро за отсутствие COVID-сертификата
10:05
Пандемия COVID в Украине: за сутки – 568 смертей, 3 тыс. госпитализаций, 14 тыс. заражений
09:46
Давид Арахамия
Арахамия анонсировала поднятие акциза на бензин
09:28
Порошенко
Наша обязанность рассказывать о Голодоморе, чтобы на всех континентах наконец-то осознали – это был геноцид украинского народа, - Порошенко
08:48
ДБР объявило подозрение главе киевского пригорода Гостомель
08:19
Чтобы успокоить Путина, у Байдена могут отказаться от военной помощи Украине и учений НАТО у границы с Россией, - Wall Street Journal
08:00
Инфографика
Лопес - Камбосос: где и когда смотреть сражение за пояса Ломаченко
07:00
Обновлено
"Динамо"
УПЛ: расписание матчей и трансляций 16-го тура чемпионата Украины по футболу
2021, пятница
26 ноября
23:03
Белый дом
Советник президента США и глава ОП Ермак обсудили военную активность России на украинской границе
22:45
Виктор Ляшко
Украина одной из первых получит лекарства от COVID-19, их забронировали у двух производителей, - Ляшко
22:24
Обвиняемый по делу пыточной "Изоляция" Бражников уехал из Украины, - Решетки
22:23
Инфографика
Лопес - Камбосос: обидчик Ломаченко перевесил соперника перед боем за пояса украинца
22:02
Избили людей, повредили имущество: в центре Киева толпа парней разбила бар "Хвилевой"
21:57
Нас ждет тяжелый матч с Украиной: в Шотландии отреагировали на жеребьевку ЧМ-2022
21:50
Юрий Бутусов
Журналист Бутусов заявил, что будет судиться с президентом Зеленским за клевету
21:44
Зеленский назначил двух судей в КСУ
21:38
"Львов" вырвал победу над "Мариуполем" и оставил азовцев на последнем месте в УПЛ
21:04
В Каменском в ДТП погибли женщина и малолетний ребенок, еще два человека госпитализированы
20:48
Госпереворот, анонсированный Зеленским: журналист BuzzFeedNews назвал людей, запись разговора которых якобы имеет ОПУ
20:08
В Киеве на перекрестке столкнулись два автомобиля, травмирована женщина
19:53
В Стамбуле Вселенский Патриарх совершит литургию и панихиду по жертвам Голодоморов в Украине
19:44
Молдова заявила, что погасила задолженность перед "Газпромом"
19:30
Ряд стран ввели ограничения на въезд из стран юга Африки из-за нового COVID-штамма
19:25
Эксклюзив
"1 числа придем под Офис президента": активист Кабакаев предположил, что Зеленский считает госпереворотом акцию за отставку Ермака
19:13
Я молил Бога, чтобы не попали Италия и Португалия, - Петраков прокомментировал результаты жеребьевки ЧМ-2022
19:11
Игорь Кузин
Горнолыжные курорты на Новый год будут работать для вакцинированных, - Кузин
18:57
Телескоп Hubble показал шарообразное скопление звезд в созвездии Змееносец
Hubble сделал снимок двух "невидимых" галактик
18:45
Охрана Зеленского сбила с ног журналистку "Прямого" Анну Дзьобу, когда она пыталась задать президенту вопрос
18:31
Украина пока не будет ограничивать въезд из стран, обнаруживших новую мутацию COVID-19, - Минздрав
18:24
Трофей ЧС-2022
Квалификация ЧМ-2022: результаты жеребьевки плей-офф
18:22
Сборная Украины узнала соперников в плей-офф ЧМ-2022
18:16
НАТО
Главы МИД стран НАТО обсудят скопление российских войск у границ Украины
18:10
Промоутер спрогнозировал завершение карьеры Джошуа в случае второго поражения Усику
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV