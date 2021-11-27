Сегодня Украина чествует жертв устроенного Сталиным Голодомора
Ежегодно в четвертую субботу ноября Украина чтит память убитых во время акта геноцида - Голодомора 1932-1933 годов и массовых искусственных голодов 1921-1923 и 1946-1947 годов, организованных советскими оккупантами на украинских этнических землях
В 2021 году День памяти жертв голодоморов приходится на субботу, 27 ноября, напоминает Еспресо.TV.
Голодомор повлек гибель миллионов украинцев на Великой Украине и Кубани, нанес невосполнимые потери генофонда нации и экономике, традиционному украинскому крестьянскому фермерскому хозяйству, уничтожил достояния материальной и духовной культуры.
Во время этой проведенной карательными органами СССР целенаправленной акции гибли целые деревни, окруженные вооруженными захватчиками.
Точное количество погибших историкам до сих пор трудно подсчитать.
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Целью было окончательно смирить украинцев, которые после поражения Действующей армии УНР в войне с большевистской Россией поднимали массовые крестьянские восстания.
Лишь после трагедии 32-33-х годов, уже в следующем, 34-м году, Москва перенесла "столицу" тогдашнего ОРДЛО под названием "Украинская ССР" из Харькова в Киев.
В честь миллионов казненных голодом в 16:00 состоится общенациональная минута молчания, а на подоконниках в домах украинцев появятся зажженные скорбные свечи.
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