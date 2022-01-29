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Сегодня Украина чествует победу добровольцев на станции Круты

29 января, 2022 суббота
10:00
Общество

29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты малочисленные отряды войск УНР сдержали многотысячную большевистскую орду. Там был дан шанс украинской государственности, там начались первые освободительные движения

Молодые студенты, свободные казаки, кадеты и воины армии УНР совершили героический поступок ценой своей жизни. Там были украинские Фермопилы, там погибали лучшие сыновья нации, чтобы украинская независимость стала реальной, отмечает молодежное движение "Фрайкор" (Харьков).

После них будут еще десятки тысяч смертей и четыре года кровавой борьбы. Но все началось под Крутами, когда наш народ, не имея собственного боеспособного войска, силами добровольцев показал своим врагам, что мы готовы сражаться за свободу.

Читайте и смотрите: У Одессы есть свои Круты. Город оказывал героическое сопротивление большевикам

Победа под Крутами вдохновляет все новые и новые поколения украинских героев.

"Вспоминая события столетней давности, мы можем размышлять об украинских элитах, чей раздор не дал состояться Украинскому государству, а можем вспомнить молодых ребят, отдавших жизнь за свободу своей нации", - отмечается в сообщении.

Смотрите также: Бой под Крутами. Программа Вахтанга Кипиани "Историческая правда"

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