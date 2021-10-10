Сегодня у Зеленского спросят об офшорах и вагнеровцах

Информация о мероприятии размещена на партийном ТГ-канале, сообщает Еспресо.TV .



"Достало краснеть из-за клоунов на Банковой. Достали ливни спецопераций, офшоры Зеленского и то, что на центральных улицах полиция бьет наших активистов.



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Поэтому в это воскресенье мы собираемся на автомарш разгневанных граждан. Мы съездим к Зеленскому в Конча-Заспу ", - говорят в "ДемСокире".



Автоколонна отправится в 17:00 от парковки возле ТРЦ "Магеллан".



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