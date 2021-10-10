Сегодня у Зеленского спросят об офшорах и вагнеровцах
Вечером в воскресенье, 10 октября 2021 года, киевский центр партии "Демократична Сокира" проведет выезд в загородную резиденцию главы государства Владимира Зеленского
Информация о мероприятии размещена на партийном ТГ-канале, сообщает Еспресо.TV .
"Достало краснеть из-за клоунов на Банковой. Достали ливни спецопераций, офшоры Зеленского и то, что на центральных улицах полиция бьет наших активистов.
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Поэтому в это воскресенье мы собираемся на автомарш разгневанных граждан. Мы съездим к Зеленскому в Конча-Заспу ", - говорят в "ДемСокире".
Автоколонна отправится в 17:00 от парковки возле ТРЦ "Магеллан".
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