Сегодня турки гордятся тем, что знают украинцев, - украинская беженка в Турции
Анифе Куртсеитова отметила, что 80% новостей в Турции касаются войны в Украине
Об этом она сообщила в эфире Espreso TV.
Куртсеитова отметила, что турки радушно воспринимают украинцев, поддерживают.
"На каждом шагу нам говорят слова поддержки, рассказывают, что поражены мужеством украинских войск и поддержкой украинцев друг для друга. Турки гордятся тем, что знают украинцев", – рассказала беженка.
Также женщина отметила, что в Турции почти каждый день проходят митинги в поддержку Украины.
"В разных городах Турции в это время собирают гуманитарную помощь, даже не только волонтерские организации, а сами жители", - сказала Куртсеитова.
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