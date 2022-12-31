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Сегодня только одно желание: Зеленские поздравили украинцев с Новым годом

31 декабря, 2022 суббота
21:19
Общество

Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская поздравили украинцев с Новым годом

Поздравления появились в официальном телеграмм-канале Владимира Зеленского.

"Желать сегодня чудес? Украинцы уже давно творят их сами. Желать настоящих друзей? Мы уже точно узнали, кто ими есть. Желать искренней любви? За этот год мы почувствовали ее сильно как никогда. Желать веры и надежды? Обе уже давно – в ВСУ. Желать домашнего уюта? Он там, где мы и наши близкие. Желать света? Оно – в каждом из нас, даже когда нет электричества. Желать приключений и путешествий? Сейчас украинцы получили их слишком много. Так что сегодня только одно желание. И оно воплотиться не чудом, а нашим трудом. Борьбой. Взаимопомощью. Человечеством. С Новым годом! Годом нашей победы", - говорится в поздравлении супругов Зеленских.

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Украина
Владимир Зеленский
война с Россией
Елена Зеленская
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