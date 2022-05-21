"Сегодня страну защищают 700 тыс. человек по всей Украине, я считаю, мы были хорошо подготовлены", - Зеленский

Об этом он заявил в интервью каналам телемарафона.

На вопрос о том, была ли Украина готова к первым враждебным действиям, президент отметил объем вражеских действий.

"С точки зрения объема тех сил, которые применила РФ, используя абсолютно все, даже резервы и "тихую" мобилизацию. Я думаю, на сегодняшний день с таким объемом (наступательных действий врага, - ред.) ни одна страна Европы не справилась бы", - отметил он.

По словам Зеленского, россияне перебрасывали много войск к границе с Украиной и во временно оккупированный Крым, единственное место, где не видели увеличения войск - это Приднестровье.

"Я считаю, что мы были неплохо подготовлены, они не знали о многом и потом получили все это", - добавил Зеленский.

Даже 100 тысяч военных было бы трудно остановить действия врага, но украинцы выстояли и теперь к войне привлечены 700 тысяч человек.

Кроме того, Зеленский отметил, что страны НАТО, например, имеют комплексы "Patriot", чтобы иметь возможность отражать подобные первые полномасштабные атаки.

Напомним, Зеленский рассказал, что до 24 февраля власти Украины понимали, что РФ готовится к полномасштабной войне , но такого объема и наглости не ожидали.

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