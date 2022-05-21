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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией "Сегодня страну защищают 700 тыс. человек по всей Украине, я считаю, мы были хорошо подготовлены", - Зеленский

"Сегодня страну защищают 700 тыс. человек по всей Украине, я считаю, мы были хорошо подготовлены", - Зеленский

21 мая, 2022 суббота
11:16
война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что, учитывая даже объем наступательных сил на территорию Украины 24 февраля, Украина была хорошо подготовлена к полномасштабной войне

Об этом он заявил в интервью каналам телемарафона.

На вопрос о том, была ли Украина готова к первым враждебным действиям, президент отметил объем вражеских действий.

"С точки зрения объема тех сил, которые применила РФ, используя абсолютно все, даже резервы и "тихую" мобилизацию. Я думаю, на сегодняшний день с таким объемом (наступательных действий врага, - ред.) ни одна страна Европы не справилась бы", - отметил он.

По словам Зеленского, россияне перебрасывали много войск к границе с Украиной и во временно оккупированный Крым, единственное место, где не видели увеличения войск - это Приднестровье.

"Я считаю, что мы были неплохо подготовлены, они не знали о многом и потом получили все это", - добавил Зеленский.

Даже 100 тысяч военных было бы трудно остановить действия врага, но украинцы выстояли и теперь к войне привлечены 700 тысяч человек.

Кроме того, Зеленский отметил, что страны НАТО, например, имеют комплексы "Patriot", чтобы иметь возможность отражать подобные первые полномасштабные атаки.

  • Напомним, Зеленский рассказал, что до 24 февраля власти Украины понимали, что РФ готовится к полномасштабной войне , но такого объема и наглости не ожидали.

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