Об этом сообщает Еспресо.

Тираж марки составляет 3 млн. экземпляров. Один клиент может заказать по одному заказу не более 2 марочных листов, 5 конвертов, 5 открыток.

С 11:00 стартуют продажи марки онлайн.

Основой эскизов почтовой марки "Украинська Мрія", конвертов, карт и штемпелей стал рисунок одиннадцатилетней Софии Кравчук из города Любомль Волынской области. На котором самое большое воздушное судно мира летит к звездам и украшено розовыми цветами. Именно ее работа стала призером Всеукраинского конкурса рисунков и фотографий "Что для меня Украина?", который состоялся в прошлом году в рамках празднования 30-летия Независимости Украины.

Журналистке Еспресо София рассказывала , что любит мечтать, а одна из самых больших мечт уже сбылась: ее рисунок увидят миллионы людей во всем мире.

Ан 225 "Мечта" оккупанты уничтожили в первые дни полномасштабной войны в Гостомеле.

12 апреля Укрпочта представила марку "Русский военный корабль, иди на*уй!". За пять дней продала полмиллиона марок с российским военным кораблем и ввела ограничение на количество этих марок для продажи в одни руки.

25 апреля вслед за маркой о российском военном корабле Укрпочта анонсировала выпуск марки с самым большим в мире самолетом "Мрия".

23 мая Укрпочта выпустила в продажу марку "Русский военный корабель… ВСЕ!". И продала около 800 тысяч таких марок в день. А за 5 дней – более 3 миллионов.

Вскоре выйдет в продажу новая марка "Добрый вечер, мы из Украины!". На ней будет изображен трактор, который тянет русский лом. За этот эскиз проголосовали 30 тысяч из 834 тысяч участников онлайн-голосования.

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