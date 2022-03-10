Сегодня спасены 35 тысяч человек. Завтра готовим еще 6 гуманитарных коридоров, - Зеленский
Работа по обеспечению эвакуации мирных жителей продолжается.
Об этом в вечернем обращении сообщил президент Украины, передает Эспрессо.TV .
"Сегодня нам удалось организовать работу трех гуманитарных коридоров. Из Сум, Энергодара и городков Киевской области. Всего было спасено около 35 тысяч человек. Завтра продолжим, готовим шесть коридоров, молимся, чтобы удалось вывезти людей из Мариуполя, Изюма, Волновахи и других городов. городков. Вывезти в безопасные города свободной Украины", - отметил Владимир Зеленский.
Также он выразил уверенность, что каждый украинец, в чьей помощи эти люди нуждаются, сделает все возможное, чтобы они испытывали должное заботы, пока не смогут вернуться домой.
- Напомним, 9 марта, гуманитарные коридоры должны были открыться из девяти городов, находящихся под обстрелами.
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