Сегодня Совбез ООН обсудит вопросы защиты гражданского населения и инфраструктуры в Украине
Совет Безопасности ООН обсудит в четверг, 5 мая, проблемы защиты гражданского населения на гражданской инфраструктуре в Украине в условиях российской агрессии
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на информацию из Секретариата Совбеза.
Этот вопрос будет рассматриваться в рамках недавно принятой повестки дня работы РБ на 2022 год "Поддержание мира и безопасности Украины".
От ООН на заседании будут докладывать Генеральный секретарь Антониу Гутерреш или его заместитель по политическим вопросам Розмари Дикарло (если Гутерреш не успеет прибыть в Нью-Йорк из командировки в страны Африки), заместитель Генсека по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Баш .
К участию в заседании приглашена Украина. Ожидается выступление постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы.
Отметим, что рассмотрение этого вопроса инициировали Соединенные Штаты как страна, председательствующая в Совете Безопасности в мае.
Заседание начнется в 15:00 по восточноамериканскому времени (в 22:00 по Киеву).
- 28 апреля Антониу Гутерреш побывал в Киеве, где признал, что Совбез ООН не сумел помешать России совершить агрессию в отношении Украины
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