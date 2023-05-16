Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Сегодня состоялась историческая ночь, потому что враг пытался использовать все уловки и возможности, чтобы продавить нашу ПВО. Еще не было такого, чтобы в одной воздушной атаке использовалось 6 или более "кинжалов". Речь идет о 18 ракетах, из них 6 "кинжалов" , – объяснил Згурец.

По словам военного эксперта, сегодня ночью произошел первый случай, когда Россия использовала "кинджал" в формате массовой атаки.

"Было еще 3 ракеты, которые запускались с С-400 или с "Искандер-М", который также может нести "кинджал". Враг в короткой атаке использовал все имеющиеся возможности. Именно "кинджал" считается наиболее сложной целью. Работа ЗРК Patriot была чрезвычайно эффективной", - подчеркнул Згурец.