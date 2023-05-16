Сегодня состоялась историческая ночь: ночью враг использовал все имеющиеся уловки, - Згурец
Директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что враг пытался продавить нашу ПВО
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Сегодня состоялась историческая ночь, потому что враг пытался использовать все уловки и возможности, чтобы продавить нашу ПВО. Еще не было такого, чтобы в одной воздушной атаке использовалось 6 или более "кинжалов". Речь идет о 18 ракетах, из них 6 "кинжалов" , – объяснил Згурец.
По словам военного эксперта, сегодня ночью произошел первый случай, когда Россия использовала "кинджал" в формате массовой атаки.
"Было еще 3 ракеты, которые запускались с С-400 или с "Искандер-М", который также может нести "кинджал". Враг в короткой атаке использовал все имеющиеся возможности. Именно "кинджал" считается наиболее сложной целью. Работа ЗРК Patriot была чрезвычайно эффективной", - подчеркнул Згурец.
- 16 мая Россия совершила "исключительную по плотности" атаку на Киев , с использованием дронов, крылатых и баллистических ракет.
- Противовоздушная оборона в ночь на 16 мая сбила 6 "кинжалов", 9 "калибров" и 3 баллистические ракеты, которыми россияне атаковали Украину
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