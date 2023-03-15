Это вторая работа по документальному циклу Артема Шевченко "Военная разведка Украины: на море, в небе, на земле" посвящена деоккупации стратегически важного для безопасности в Черном море украинского острова.

В фильме впервые показаны кадры спецоперации по высадке и штурму Змеиного, который провели воины ГУР МОУ.

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