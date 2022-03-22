"Сегодня сосредоточимся на эвакуации мариупольцев": Верещук объявила о 3 гуманитарных коридора на 22 марта
21 автобус и грузовики с гуманитарной помощью уже направляются в Мариуполь из Запорожья
Об этом сообщила вице-премьер - министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в видеообращении.
"Сегодня мы сосредоточенно работаем над эвакуацией мариупольцев. Для эвакуации людей из Мариуполя в Запорожье сегодня будет работать три маршрута", - сказала она.
По маршруту Бердянск-Запорожье место сборов – спорткомплекс по ул.Мелитопольское шоссе,27.
За машрутом Мангушская община – Запорожье, место сборов – село Юрьевка Мельниковского сельсовета, пансионат "Смена".
По маршруту Никольское-Запорожье место собрания – школа №2, ул.Парковая, 23.
Автобусы будут поданы в места сбора с 9 до 10 часов утра.
"Мы понимаем, что мест всем не хватит, поэтому просим приходить в автобусы организованно, согласно инструкциям наших представителей", - отметила Верещук.
"Мы точно никого не оставим и будем проводить эвакуацию ежедневно по тому же алгоритму, пока не вывезем всех", - добавила она.
Сейчас уже отправились из Запорожья по маршруту в Мариуполь 21 автобус и грузовики с гуманитарной помощью.
Также решается вопрос доставки дополнительного объема горючего в Бердянск, чтобы продолжить безвозмездно заправлять машины мариупольцев.
Напомним, 20 марта из 7 гуманитарных коридоров сработало только 4, было эвакуировано 7 295 человек.
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