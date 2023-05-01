Сегодня снова приснился Крым...
Впервые за 9 лет я не ужаснулась от осознания Крыма
Сегодня снова приснился Крым.
Будто я что-то делаю, куда-то еду по делам, с кем-то встречаюсь и говорю о несущественном. Такое бывает только в прибрежных городах, когда работа, дела, отдых — все перемешано и часто почти не отличается друг от друга.
Мне часто снятся такие сны. Я вдруг останавливаюсь посреди бытовой суеты и понимаю: "Это же Крым! Я в Крыму!". В этот момент мне становится страшно, потому что я не знаю, как оттуда выбираться через все эти оккупационные границы и заслоны.
Впервые за 9 лет я не ужаснулась от осознания Крыма. Впервые не почувствовала знакомые виды как ловушку. Я обрадовалась. Прямо там во сне
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И вот впервые за 9 лет я не ужаснулась от осознания Крыма. Впервые не почувствовала знакомые виды как ловушку. Я обрадовалась. Прямо там во сне.
Целый день хожу с мыслью, что это знак. Зима не вечна. Контрнаступление близко.
Об авторе: Лариса Волошина, журналистка, психологиня
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