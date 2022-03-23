Сегодня сбили 18 целей, из них 6 самолетов, - Воздушные силы ВСУ

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Эспрессо.TV

"22 марта противовоздушная оборона решила не останавливаться на 100-м сбитом самолете российских оккупантов и нанесла врагу существенные потери в воздухе. Символично, что сотый, юбилейный самолет оккупантов - на счету героических защитников города-героя Мариуполя. о сбитии одного БПЛА и одной крылатой ракеты.Еще одна – на счету воина десантно-штурмовых войск, уничтожившего "крылату" из ПЗРК", - сообщил Юрий Игнат.

Ударная авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил нанесла удары по наземным целям по скоплению техники и живой силе врага. Истребители совершали прикрытие с воздуха и сбили две крылатые ракеты врага.

Настоящее адское небо для воздушных террористов устроили зенитные ракетные войска Воздушных Сил ВС Украины. На их счету – одиннадцать воздушных целей: пять самолетов, один вертолет, четыре беспилотника оперативно-тактического уровня и одна крылатая ракета. 22 марта: самолеты – 6, вертолеты – 1, БпЛА (ОТР) – 5, крылатые ракеты – 5», - добавил представитель ПС ВСУ.

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