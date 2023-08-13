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Сегодня рушится еще один важный миф, с которым стоит попрощаться, - Портников

13 августа, 2023 воскресенье
10:16
Война с Россией Виталий Портников

Журналист Виталий Портников считает, что разрушается миф о том, что если Украина будет обстреливать какие-то объекты в РФ и война придет в дома к россиянам, то они изменят свои настроения, отношение к этой войне и захотят мира

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Есть момент, который мы должны осознать: сейчас рушится еще один важный миф, с которым стоит попрощаться. Этот миф о том, что если Украина будет обстреливать какие-то объекты в Российской Федерации и война придет в дома к россиянам, они изменят свои настроения, отношение к этой войне и будут хотеть мира. Вчера, 12 августа, я видел замечательное видео, как дымит Крымский мост, а по побережью идут люди, которые даже не обращают на это внимания", - отметил журналист.

Виталий Портников добавил, что в одной из западных газет писали о настроениях россиян, которые в большинстве индифферентны к войны или просто верят в победу России.

"То есть для россиян это священная война за свою историческую землю, которую они полили кровью и обустроили. А теперь им все, что нужно, - очистить эту землю от нацистов и дальше жить спокойной жизнью, как во Вторую мировую войну. Россияне логику Второй мировой войны переносят на XXI век, поэтому нужно четко понимать, что любой удар беспилотника по Москве большинство российского населения убеждает в том, что Путин был прав. Нам нужно понять простую вещь: россияне действительно поддерживают эту войну не потому, что им нравится убивать или насиловать, а цель – восстановление территории исторической России. Потому что россияне считают, что смысл государства – расширение его земель и влияний. И они так это учат в школах", - подытожил Портников.

  • 9 августа российский президент Владимир Путин внес в госдуму законопроект, в соответствии с которым отменяется необходимость уведомлять генерального секретаря Совета Европы о введении или прекращении действия военного или чрезвычайного положения в России.
  • 12 августа уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил , что действия российского президента Владимира Путина указывают на то, что он не ищет выхода из войны в Украине, а готовится к еще большему.
Видео
Украина
Россия
Владимир Путин
Вторая мировая война
Виталий Портников
Крымский мост
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