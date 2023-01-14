Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Сегодня Россия выпустила по Украине 33 ракеты. 21 мы уничтожили, - Залужный

Сегодня Россия выпустила по Украине 33 ракеты. 21 мы уничтожили, - Залужный

14 января, 2023 суббота
18:53
война с Россией Валерий Залужный

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный привел статистику массированного ракетного удара, нанесенного россиянами по украинской территории в субботу, 14 января 2023 года

Подробности указаны у него в официальном ТГ-канале.

"Утром зенитными управляемыми ракетами С-400 (С-300) с северного направления была атакована столица. Позже государство-террорист применило высокоточное оружие: крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555, Х-22, крылатые ракеты морского базирования "Калибр ", управляемые авиационные ракеты Х-59, – по объектам критической инфраструктуры Украины", – заявил Залужный.

Читайте также: Запуск ракет по Киеву утром 14 января мог быть с территории Беларуси, - военный аналитик Гетьман. Эксклюзив Эспрессо

По словам главнокомандующего, всего враг "совершил около 28 пусков крылатых ракет разного базирования и 5 пусков управляемых авиационных ракет".

"Силами и средствами Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны уничтожено 18 крылатых ракет и 3 управляемые авиационные ракеты", - подытожил Валерий Залужный.

  • Напомним, ракетные налеты россиян на украинские города в субботу 14 января шли двумя волнами. Во время первой, утренней, волны наибольшие поражения были нанесены инфраструктурным объектам Киевщины, а также в Харькове и Одесской области.
  • Вторая, дневная волна закончилась особенно трагически. Российской ракетой уничтожен целый подъезд многоэтажки в Днепре . Там уже по меньшей мере 5 погибших, 27 раненых.
  • При этом в Кривом Роге продолжает работать ПВО.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Россия
Белорусь
военные силы Украины
Валерий Залужный
Читайте также:
ВРП
14 января, 2023 суббота
Новоизбранный член Высшего совета правосудия заявил, что продолжит поездки в РФ, его должна проверить СБУ, - исполнительный директор Фонда DEJURE
Автор Татьяна Яворськая
11 января, 2023 среда
Икона с "Мерседесом": имело ли право УПЦ МП разрисовывать лавру портретами своих руководителей
Валерій Герасимов
13 января, 2023 пятница
Отсутствие ракетных обстрелов будет свидетельствовать о том, что Герасимов предложил Путину новый план, - военный эксперт Самусь
Киев
-3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.96
    Покупка 39.96
    Продажа 40.64
  • EUR
    Покупка 41.97
    Продажа 43
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
14 января
19:00
Эксклюзив
Запуск ракет по Киеву утром 14 января мог быть с территории Беларуси, - военный аналитик Гетьман
19:00
Обновлено
Российская ракета уничтожила целый подъезд многоэтажки в Днепре: по меньшей мере 5 погибших, 39 раненых
18:56
Эксклюзив
Спецназовцы Беларуси подготовлены к наступлению на Украину, - основатель инициативы силовиков против Лукашенко Азаров
18:35
Найдем всех причастных к этому террору: Зеленский об обстреле дома в Днепре
18:12
На севере Молдовы упали обломки ракеты
18:09
OPINION
Российский генштаб уже воюет с американцами
18:04
Из-за ракетной атаки России есть задержки поездов. Больше всего тех, что из Харькова
17:59
Россияне ударили ракетами по энергетическим объектам Львовщины и Франковщины
17:55
Эксклюзив
Валерий Герасимов
Герасимов может стать миротворцем в войне против Украины, но для этого нужно снизить роль Путина, - Фейгин
17:46
"Каждый российский солдат, офицер, чиновник лично ответит за содеянное", - генпрокурор Костин об ударе по Днепру
17:40
Эксклюзив
китай
В этой войне главную роль играет Китай, - американский политолог Юнус
17:22
Посол США в Украине Бриджит Бринк прокомментировала ракетные обстрелы Киева
17:04
"Мы должны убить их ракетную и беспилотную индустрию": Кулеба призвал G7 и ЕС к реакции на обстрел Днепра
16:55
В результате обстрела Авдеевки из "градов" погибли три человека
16:30
В ряде областей раздались взрывы: работает ПВО
16:22
В Литве назвали предварительную причину взрыва на газопроводе
16:13
В Харькове раздался взрыв: поврежден объект критической инфраструктуры, часть города обесточена
16:00
Эксклюзив
Вокруг Соледара россияне уже положили огромное количество своих военных, – нацгвардеец Назаренко
15:55
В Беларусь прибыли еще два эшелона с оккупантами и техникой
15:38
Экс-лидер "Шахтера" Тайсон вернулся в Европу
15:21
В Черное море вышли пять ракетных носителей. Общий залп ракет - 36 "Калибров"
15:13
В Одессе весь электротранспорт вернулся в депо
15:02
Усик обратился к российскому пропагандисту Соловьеву и напомнил ему о судьбе Геббельса
14:56
Эксклюзив
Генералитет РФ берет реванш над Путиным, - Фейгин
14:47
Моравецкий будет убеждать Берлин передать Украине боевые танки Leopard
14:37
Свитолина рассказала, когда планирует вернуться в теннис после рождения ребенка
14:29
Обновлено
Утром россияне нанесли ракетный удар по Киеву, есть попадание в объект инфраструктуры, в области повреждены 18 частных домов
14:26
На годовщину полномасштабного вторжения Зеленский планирует выступить на Генассамблее ОНН, - МИД
14:19
Обновлено
Великобритания передаст Украине эскадрон танков Challenger 2
14:15
Эксклюзив
Путин ищет крайних, на которых можно будет повесить поражение в войне, – американский политолог Юнус
14:15
Китай сообщил о почти 60 тыс. смертей от коронавируса за месяц
14:09
OPINION
ОПЗЖ имеет в Слуге народа и в команде президента очень крупного союзника
14:08
В Крыму количество больных COVID-19 превышает норму на 25%, - Центр нацсопротивления
13:59
В Киеве и области вводят экстренные отключения света, - ДТЭК
13:53
Индонезия отправила военный корабль для наблюдения за береговой охраной Китая, - Reuters
13:33
Эксклюзив
Россия не решится на войну против НАТО, - экс-министр обороны Латвии Пабрикс
13:20
Укрзализныця запустит Интерсити между Киевом и Черкассами
13:18
Укрэнерго: россияне обстреляли энергетическую инфраструктуру, а в 11 областях действуют аварийные отключения
13:05
Абсолютный чемпион мира по боксу отказался от титулов
13:05
Эксклюзив
Совместное решение о предоставлении Украине танков и тяжелого вооружения будет принято, - Климкин
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV