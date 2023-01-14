Сегодня Россия выпустила по Украине 33 ракеты. 21 мы уничтожили, - Залужный
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный привел статистику массированного ракетного удара, нанесенного россиянами по украинской территории в субботу, 14 января 2023 года
Подробности указаны у него в официальном ТГ-канале.
"Утром зенитными управляемыми ракетами С-400 (С-300) с северного направления была атакована столица. Позже государство-террорист применило высокоточное оружие: крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555, Х-22, крылатые ракеты морского базирования "Калибр ", управляемые авиационные ракеты Х-59, – по объектам критической инфраструктуры Украины", – заявил Залужный.
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По словам главнокомандующего, всего враг "совершил около 28 пусков крылатых ракет разного базирования и 5 пусков управляемых авиационных ракет".
"Силами и средствами Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны уничтожено 18 крылатых ракет и 3 управляемые авиационные ракеты", - подытожил Валерий Залужный.
- Напомним, ракетные налеты россиян на украинские города в субботу 14 января шли двумя волнами. Во время первой, утренней, волны наибольшие поражения были нанесены инфраструктурным объектам Киевщины, а также в Харькове и Одесской области.
- Вторая, дневная волна закончилась особенно трагически. Российской ракетой уничтожен целый подъезд многоэтажки в Днепре . Там уже по меньшей мере 5 погибших, 27 раненых.
- При этом в Кривом Роге продолжает работать ПВО.
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