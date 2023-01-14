Сегодня Россия выпустила по Украине 33 ракеты. 21 мы уничтожили, - Залужный

Подробности указаны у него в официальном ТГ-канале.

"Утром зенитными управляемыми ракетами С-400 (С-300) с северного направления была атакована столица. Позже государство-террорист применило высокоточное оружие: крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555, Х-22, крылатые ракеты морского базирования "Калибр ", управляемые авиационные ракеты Х-59, – по объектам критической инфраструктуры Украины", – заявил Залужный.

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По словам главнокомандующего, всего враг "совершил около 28 пусков крылатых ракет разного базирования и 5 пусков управляемых авиационных ракет".

"Силами и средствами Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны уничтожено 18 крылатых ракет и 3 управляемые авиационные ракеты", - подытожил Валерий Залужный.