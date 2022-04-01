Сегодня Россия сменила тактику ведения боевых действий в небе

Об этом сообщил командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук.

Он также назвал чепухой сообщения российского военного руководства об уничтожении всей системы противовоздушной обороны Украины: 90% аэродромов и всех зенитных ракетных войск. Ведь к удару 24 февраля ВСУ готовились и успешно вывели из-под удара почти всю технику и людей.

"Когда оккупанты поняли, что им никак не удастся уничтожить боеспособность Воздушных Сил, а украинские города стали настоящими неприступными крепостями, они прибегли к проверенной тактике русских – террору мирного населения, бомбардировке городов, сел, роддомов, уничтожению всей инфраструктуры, чтобы спровоцировать глобальную гуманитарную катастрофу.

Сегодня противник изменил тактику ведения боевых действий в небе и сконцентрировал основную активность на Востоке страны.

Понеся серьезные потери в авиационной технике, а ныне, по данным Генштаба ВСУ, это 143 самолета и 131 вертолет, вражеская авиация пытается не входить в зону действия нашей ПВО, а также избегает прямого контакта с украинскими истребителями. Следовательно, прибегает к ракетно-бомбовым ударам, эффективность которых в военном смысле под большим вопросом, в то время как страдает гражданское население, разрушаются дома, обрываются жизнь невинных жертв войны", – говорится в сообщении.