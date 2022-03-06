Сегодня – Прощенное воскресенье. Но мы не простим сотни и сотни жертв, - Зеленский о российских оккупантах

Об этом президент сказал в своем обращении.



Зеленский подчеркнул, что сегодня Прощенное воскресенье, но Украина никогда не простит России того, что мы переживаем сейчас.



"Сегодня Прощенное воскресенье. День, когда мы всегда просили прощения друг у друга, у всех людей, у Бога. Но сегодня, кажется, многие не упомянули вообще об этом дне. Не вспомнили обязательные слова "прости мне" обязательный ответ "Бог простит и я прощаю". Кажется, эти слова потеряли сегодня смысл, по крайней мере, частично. После всего, что мы пережили", - сказал президент.



По словам Зеленского, оккупантов ждет не прощенный, а судный день.



"Мы не простим расстрелянных жилых домов, не простим ракеты, которую наша ПВО сбила сегодня над Охматдитом, и еще более 500 других таких ракет, которые ударили по нашей земле, по нашим людям, детям. Мы не простим расстрелы безоружных людей, разрушение инфраструктуры, сотни жертв, тысячи и тысячи страданий, и Бог не простит – ни сегодня, ни завтра, никогда. И вместо прощенного будет судный день, я уверен в этом", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

6 марта президент Украины Владимир Зеленский наградил шесть городов отличием "Город-Герой" .