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Сегодня – Прощенное воскресенье. Но мы не простим сотни и сотни жертв, - Зеленский о российских оккупантах

6 мартa, 2022 воскресенье
23:14
Новости

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российским оккупантам и заявил, что наша страна никогда не простит России сотни жертв

Об этом президент сказал в своем обращении.

Зеленский подчеркнул, что сегодня Прощенное воскресенье, но Украина никогда не простит России того, что мы переживаем сейчас.

"Сегодня Прощенное воскресенье. День, когда мы всегда просили прощения друг у друга, у всех людей, у Бога. Но сегодня, кажется, многие не упомянули вообще об этом дне. Не вспомнили обязательные слова "прости мне" обязательный ответ "Бог простит и я прощаю". Кажется, эти слова потеряли сегодня смысл, по крайней мере, частично. После всего, что мы пережили", - сказал президент.

По словам Зеленского, оккупантов ждет не прощенный, а судный день.

"Мы не простим расстрелянных жилых домов, не простим ракеты, которую наша ПВО сбила сегодня над Охматдитом, и еще более 500 других таких ракет, которые ударили по нашей земле, по нашим людям, детям. Мы не простим расстрелы безоружных людей, разрушение инфраструктуры, сотни жертв, тысячи и тысячи страданий, и Бог не простит – ни сегодня, ни завтра, никогда. И вместо прощенного будет судный день, я уверен в этом", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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