Сегодня происходит тонкая игра, США имеют тактику двух направлений, - Гонгадзе.
Руководитель Восточного офиса Голоса Америки Мирослава Гонгадзе заявила, что Путин загнан в угол и может сделать шаги, которые будут необратимыми
Такое мнение она высказала в эфире Espreso.TV
“Высокопоставленные чиновники США понимают, что может быть долгая игра. Они обеспокоены тем, что Путин может применить химическое, бактериологическое и даже ядерное оружие. Поэтому есть тактика замедленного удушения путем санкций, и ограничений и надеются, что тактика сработает”
Гонгадзе подчеркнула, что всем понятна эта тактика, которая очень сложная, и это значит больше жертв для Украины.
“США пытается, во-первых, подавить россию экономически, во-вторых, максимально оказывать военную помощь Украине. Это тактика двух направлений. Байден встретился с Министром обороны Украины и Министром иностранных дел, и это было важным аргументом. Требования, которые были предоставлены Президентом Зеленским, понятны и реалистичны. В ближайшее время мы будем меньше слышать о том, сколько и чего дается. Решено - будет продолжаться тихая поддержка. А то, что сейчас бомбят Западные регионы Украины – это огромная опасность, и любая лишняя информация может привести к дополнительным жертвам”, добавила Гонгадзе.
Напомним: Президент США Джо Байден во время визита в Польшу встретился с американскими военными 82-й воздушно-десантной дивизии и сказал, что солдаты увидят, что происходит в Украине
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