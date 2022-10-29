Об этом сообщила НЭК "Укрэнерго" в facebook.

Сегодня утром Диспетчерский центр "Укрэнерго" не предоставлял операторам систем распределения объемов для аварийных отключений потребителей. В этом не было необходимости. Теплая погода и выходной день способствовали тому, что утром украинцы потребили электроэнергии меньше, чем в это же время в предыдущие дни. Утренний пик потребления был на 4,6% ниже, чем в пятницу, а его верхняя точка – чуть позже, что замедлило рост потребления", - говорится в сообщении.

Также в сообщении говорится, что на выходных потребление снижается путем того, что не работает большинство офисов, и многие люди в целом начинают пользоваться электрочайниками, плитами и т.д. позже, чем в рабочий день.

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"Впрочем, впереди вечерний пик потребления, во время которого в случае необходимости могут быть применены ограничения. Ведь вечером, возвращаясь домой, мы включаем свет и разные электроприборы, увеличивая нагрузку на сети более чем в утреннее время. Поэтому призываем всех сознательно снизить пользование мощными электроприборами особенно вечером с 17:00 до 23:00", – сообщила компания.

Кроме того, "Укрэнерго" призвали не включать одновременно несколько мощных электроприборов и по возможности переносить пользование стиральными машинами, бойлерами и обогревателями на ночь, когда уровень потребления в энергосистеме самый низкий.

"Вместе с тем сейчас уже завершается работа над упорядочением графиков отключений потребителей, которые придется применять в дальнейшем. Уже в ближайшее время появится информация, какими в дальнейшем будут графики ограничения потребителей, чтобы они были более равномерными и понятными для украинцев", - добавляется в сообщении. .

18 октября Шмыгаль сообщил, что во время пика нагрузок потребление электричества в Украине выросло на 1,8%.

19 октября Киевская городская военная администрация рассказала, что столица экономит лишь 7% электричества из нужных 30%, что может привести к вынужденным отключениям.

Позже стало известно, что в Украине 20 октября были введены ограничения на пользование электроэнергией.

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