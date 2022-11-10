Об этом в вечернем обращении сообщил Владимир Зеленский.

"В освобожденные районы сразу за воинами идут и силы Национальной полиции. Сегодня полиция зашла в Калиновское, Бобровый Кут, Евгеньевку, Коцюбинское и Снигиревку. Там начались стабилизационные мероприятия", - отметил президент Украины.

Напомним, сегодня, 10 ноября, Зеленский сообщил , что на Юге освобожден уже 41 населенный пункт. А украинские саперы очистили уже почти половину из 300 тыс. кв. км, заминированных оккупантами.

В то же время заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала , что поднятого украинского флага в городе маловато для того, чтобы объявлять его полностью уволенным. Населенный пункт считается уволенным, только когда ВСУ в нем полностью закрепляется.

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