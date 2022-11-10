Сегодня полиция зашла в Калиновское, Бобровый Кут, Евгеньевку, Коцюбинское и Снегиревку. Там начались стабилизационные мероприятия
Президент Украины назвал населенные пункты, которые были уволены в течение дня и где уже началось восстановление украинской власти и нормальной жизни
Об этом в вечернем обращении сообщил Владимир Зеленский.
"В освобожденные районы сразу за воинами идут и силы Национальной полиции. Сегодня полиция зашла в Калиновское, Бобровый Кут, Евгеньевку, Коцюбинское и Снигиревку. Там начались стабилизационные мероприятия", - отметил президент Украины.
- Напомним, сегодня, 10 ноября, Зеленский сообщил , что на Юге освобожден уже 41 населенный пункт. А украинские саперы очистили уже почти половину из 300 тыс. кв. км, заминированных оккупантами.
- В то же время заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала , что поднятого украинского флага в городе маловато для того, чтобы объявлять его полностью уволенным. Населенный пункт считается уволенным, только когда ВСУ в нем полностью закрепляется.
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