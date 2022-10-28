Сегодня отмечают День освобождения Украины от фашистских захватчиков

Каждый год 28 октября отмечается день освобождения Украины от нацистских кафиров. Деоккупация украинских земель во время Второй мировой войны проходила в течение января 1943 – октября 1944 годов. 28 октября 1944 года советские войска вышли на современную западную границу Украины, накануне освободив Ужгород.

Вторая мировая война жестоко прошлась по всей территории Украины, принеся разрушение и горе украинским семьям. Жестокая трагедия, коснувшаяся каждого, до сих пор отзывается в семейных историях.

28 октября 1944 г. стало кульминационным днем и ходе Второй мировой войны. Наиболее значимые наступательные операции, которые привели к освобождению Украины, состоялись с 13 августа по 22 сентября 1943 года на Донбасском направлении; Корсунь-Шевченковская операция продолжалась с 24 декабря 1943 г. по 17 февраля 1944 г.; Львовско-Сандомирская – с 13 июля по 29 августа 1944 года.

Завершающим этапом стала Восточнокарпатская операция, которая началась соединениями советской армии 8 сентября 1944 г. и привела к окончательному освобождению и изгнанию гитлеровских нацистов с территории Украины 28 октября 1944 года.

До конца Второй мировой войны оставался почти год.

Вместе с тем, историки Украинского Института Национальной Памяти считают, 28 октября 1944 советские войска вышли на окраины города Чоп на Закарпатье, но борьба на этом участке растянулась вплоть до 25 ноября. Отмечается, что только тогда нацистские оккупанты были изгнаны из Украины окончательно.

Памятный день официально установлен указом президента Виктора Ющенко 20 октября 2009 года.

"С целью всенародного празднования освобождения Украины от фашистских захватчиков, чествования героического подвига и жертвенности Украинского народа во Второй мировой войне постановляю: Установить в Украине День освобождения Украины от фашистских захватчиков, который отмечать ежегодно 28 октября", - говорится в документе.

В этот день Украина чтит украинцев, которые боролись и победили нацизм в годы Второй мировой войны, благодарят тех, кто в тылу трудом приближал разгром врага и помогал отстраивать Украину из руин.

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