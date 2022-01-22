Сегодня отмечается День соборности Украины

В этот день 1919 произошло объединение в единое государство Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, напоминает Еспресо.TV .



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Главные торжества провозглашения соединения проходили на столичной Софийской площади в 12 часов. Состоялся военный парад Сечевых Стрельцов Армии УНР.



Главным подписантом объединительного Универсала был председатель Директории УНР Владимир Винниченко (архивная копия – Украинская летопись)



Симон Петлюра (в центре), Евгений Коновалец (справа) и Роман Дашкевич во время провозглашения Акта объединения УНР и ЗУНР на Софийской площади. Киев, 22 января 1919 г. Кадр по документальной кинохронике (Ukrainian Military Honour)

Известно и то, что намерение присоединиться к Великой Украине на государственно-правовом уровне выражала и украинская Кубанская Народная Республика.