Сегодня отмечается День соборности Украины
В воскресенье, 22 января 2022 года, как и каждый год, украинцы празднуют День соборности
В этот день 1919 произошло объединение в единое государство Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, напоминает Еспресо.TV .
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Главные торжества провозглашения соединения проходили на столичной Софийской площади в 12 часов. Состоялся военный парад Сечевых Стрельцов Армии УНР.
Главным подписантом объединительного Универсала был председатель Директории УНР Владимир Винниченко (архивная копия – Украинская летопись)
Симон Петлюра (в центре), Евгений Коновалец (справа) и Роман Дашкевич во время провозглашения Акта объединения УНР и ЗУНР на Софийской площади. Киев, 22 января 1919 г. Кадр по документальной кинохронике (Ukrainian Military Honour)
Известно и то, что намерение присоединиться к Великой Украине на государственно-правовом уровне выражала и украинская Кубанская Народная Республика.
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