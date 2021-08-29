Сегодня открывается Koktebel Jazz Festival
В воскресенье, 29 августа 2021 года, в 19:00 на Арабатской стрелке начнутся выступления участников ежегодного Koktebel Jazz Festival, которые продлятся по 5 сентября включительно
Подробности рассказывает Еспресо.TV.
Главная сцена будет располагаться по адресу:
Счастливцево, улица Мира, 27.
В этом году кроме джазовой музыки на фестивале будут широко представлены новые имена украинской электронной музыки.
Также будут гости из оккупированного Крыма, которые поддерживают независимость и территориальную целостной Украины.
Кроме концертов предусмотрены дискуссии на тему ситуации на временно захваченном Россией украинского полуострова Крым.
Все необходимые подробности можно узнать по этой ссылке .
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