Сегодня открывается Koktebel Jazz Festival

Подробности рассказывает Еспресо.TV.



Главная сцена будет располагаться по адресу:



Счастливцево, улица Мира, 27.



В этом году кроме джазовой музыки на фестивале будут широко представлены новые имена украинской электронной музыки.



Также будут гости из оккупированного Крыма, которые поддерживают независимость и территориальную целостной Украины.



Кроме концертов предусмотрены дискуссии на тему ситуации на временно захваченном Россией украинского полуострова Крым.



Все необходимые подробности можно узнать по этой ссылке .





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