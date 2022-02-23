Сегодня ООН либо защитит свои принципы, либо превратится в Лигу наций, - Кулеба о заседании Генассамблеи относительно агрессии РФ против Украины

Об этом Кулеба сказал в своем обращении .



"Сегодня я в Нью-Йорке. И буквально через полтора часа начнутся дебаты на Генассамблее ООН по пункту повестки дня "Временно оккупированные территории Украины". Я на них представлю Украину. Выступлю с речью, там прозвучат важные инициативы и предложения Украины по дальнейшему сдерживанию российской агрессии", - сообщил Кулеба.



Министр отметил, что сегодняшние дебаты будут касаться уже не санкций. На заседании будет идти речь о том, что то, что сейчас происходит в Украине, на самом деле касается каждого. Глава МИД отметил, что если Россия – постоянный член Совета ООН – может аннексировать чужие территории, признавать чужие территории, убивать людей, то почему другие не могут подумать, что им тоже так можно.



"И на самом деле сегодня решаемость момента заключается в том, что по результатам этого кризиса ООН либо подтвердит, что в критические моменты он все же способен защищать свои принципы и цели своего существования, либо он превратится в Лигу наций. Для мира и Украины гораздо выгоднее первый вариант, но РФ будет делать все, чтобы был второй вариант", – заявил Кулеба.