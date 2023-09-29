Сегодня ночью взойдет последняя суперлуна 2023 года
Суперлуние – это полнолуние, которое можно наблюдать в то время, когда Луна находится ближе всего к Земле. Этой ночью у нас будет возможность увидеть последнее суперлуние 2023 года
Об этом сообщает Science Alert
В 2023 году было четыре суперлуния подряд: одно пришлось на июль, два – на август, а теперь последнее – на сентябрь. Его можно увидеть в пятницу 29 сентября.
Суперлуние – это полнолуние, которое наблюдается, когда Луна находится в перигее или близ перигея, то есть в точке, когда Луна находится ближе всего к Земле на своей орбите. В полнолуние Луна находится в 363 396 км от Земли.
Супер полная Луна обычно на треть ярче и выглядит на 14% больше. Это значит, что Луна выглядит более сияющей в ночном небе, особенно для опытных наблюдателей.
Суперлуну лучше всего видно, когда она находится близко к горизонту, во время восхода или заката, потому что тогда она выглядит крупнее из-за оптической иллюзии, когда наш мозг сравнивает ее с другими ориентирами.
Чтобы получить максимальный обзор, найдите место без чрезмерного искусственного света и, надеемся, без чрезмерной облачности.
Согласно одному из прогнозов, в следующем году мы увидим только два суперлуния – 18 сентября и 17 октября. Итак, поднимите глаза на небо уже сегодня и наслаждайтесь видом.
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