Сегодня ночью взойдет последняя суперлуна 2023 года

Об этом сообщает Science Alert

В 2023 году было четыре суперлуния подряд: одно пришлось на июль, два – на август, а теперь последнее – на сентябрь. Его можно увидеть в пятницу 29 сентября.

Суперлуние – это полнолуние, которое наблюдается, когда Луна находится в перигее или близ перигея, то есть в точке, когда Луна находится ближе всего к Земле на своей орбите. В полнолуние Луна находится в 363 396 км от Земли.

Супер полная Луна обычно на треть ярче и выглядит на 14% больше. Это значит, что Луна выглядит более сияющей в ночном небе, особенно для опытных наблюдателей.

Суперлуну лучше всего видно, когда она находится близко к горизонту, во время восхода или заката, потому что тогда она выглядит крупнее из-за оптической иллюзии, когда наш мозг сравнивает ее с другими ориентирами.

Чтобы получить максимальный обзор, найдите место без чрезмерного искусственного света и, надеемся, без чрезмерной облачности.

Согласно одному из прогнозов, в следующем году мы увидим только два суперлуния – 18 сентября и 17 октября. Итак, поднимите глаза на небо уже сегодня и наслаждайтесь видом.