Сегодня ночью украинские дроны атаковали бухту в Севастополе, - Згурец
Директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что потенциал украинских частных разработчиков позволяет использовать дроны, чтобы уничтожать российские объекты в глубине обороны противника
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"В ночь на 24 апреля украинские дроны атаковали бухту в Севастополе. Есть информация, что враг уничтожил некоторые морские дроны, есть информация о подрыве в бухте. Детали увидим впоследствии, но эти два тренда - авиационный и морской говорят о том, что Украина пытается максимально использовать потенциал технологических наработок, чтобы увеличить давление на российские войска", - подчеркнул Згурец.
По словам эксперта, потенциал украинских частных разработчиков позволяет использовать дроны для уничтожения российских объектов в глубине обороны противника.
"Мы понимаем, что потенциал достаточно велик. Нужно, чтобы это легло на системную основу создания более мощных и дальнобойных средств поражения, и это сейчас постепенно реализуется. Это касается не только воздушных дронов, а также морских дронов", - отметил Згурец.
- Ранее во временно оккупированном Крыму возле города Керчь российские войска установили радиолокационную станцию для обнаружения воздушных, морских и наземных объектов.
- Также Генштаб ВСУ сообщал, что Россия перекинула часть боевых подразделений из Скадовска в Крым.
- В ночь на 24 апреля во временно оккупированном Севастополе были слышны взрывы. Так называемые власти заявили , что российский флот "отбивал надводные беспилотники"
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