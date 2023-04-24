Сегодня ночью украинские дроны атаковали бухту в Севастополе, - Згурец

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"В ночь на 24 апреля украинские дроны атаковали бухту в Севастополе. Есть информация, что враг уничтожил некоторые морские дроны, есть информация о подрыве в бухте. Детали увидим впоследствии, но эти два тренда - авиационный и морской говорят о том, что Украина пытается максимально использовать потенциал технологических наработок, чтобы увеличить давление на российские войска", - подчеркнул Згурец.

По словам эксперта, потенциал украинских частных разработчиков позволяет использовать дроны для уничтожения российских объектов в глубине обороны противника.

"Мы понимаем, что потенциал достаточно велик. Нужно, чтобы это легло на системную основу создания более мощных и дальнобойных средств поражения, и это сейчас постепенно реализуется. Это касается не только воздушных дронов, а также морских дронов", - отметил Згурец.