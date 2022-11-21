Сегодня нет никаких условий для каких-либо переговоров о перемирии, - дипломат Чалый

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Возможно я скажу как дипломат парадоксальную вещь, но со всей ответственностью заявляю, что на сегодняшний день нет никаких условий для каких-либо переговоров о мире, а на самом деле о перемирии или перенесении войны, то есть такие условия сегодня не сложились. А заявление, что любая война завершается переговорами, ставьте под сомнение. Кстати, нет мирного соглашения после войны между Японией и Россией, а затем Советским Союзом, то есть война может завершиться выводом российских войск с территории Украины, полной деоккупацией, включая Крым и Донбасс", – отметил дипломат.



Валерий Чалый добавил, что Россия не будет соглашаться выполнять репарации, поэтому возмещение должно быть осуществлено через арестованные российские активы, международные судебные и внутринациональные механизмы.



"Об ответственности России, то она так просто не отдаст всех под трибунал, а это будет как с Гиркиным и другими сделано заочно, но их наказание наступит рано или поздно. Поэтому, я не считаю, что повторение мантры "переговоры-переговоры" вообще к чему-то приведет. К тому же условий нет, Россия все еще хочет уничтожения Украины и перемирия, чтобы нарастить свои возможности, однако инициатива на стороне ВСУ. Россия хочет дождаться времени, чтобы она диктовала условия. В Украине никто не решится делать такие шаги, потому что это была бы капитуляция, поэтому ничего не остается как дальше продолжать оборону и деоккупацию страны", - подчеркнул Чалый.

11 ноября Песков говорил, что в Кремле рассматривают вариант завершения войны путем мирных переговоров с Украиной.

17 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получал сигналы от западных партнеров о желании российского лидера Владимира Путина вести переговоры, и предложил сделать их публичными