Итак, мы понимаем, что состоялся без преувеличения достопамятный так называемый Мадридский саммит, где НАТО полностью изменило свою концепцию. Концепцию не освобождать когда-то потом своего члена, на которого, например, нападет Россия, а делать это немедленно, и США будут увеличивать свои контингенты и, соответственно, евроатлантическая машина поедет в правильном направлении. Но, к величайшему сожалению, мы понимаем, что в значительной степени Запад пробудился через нашу кровь, через наши страдания и нашу войну.

Действительно, это серьезное событие. Оно переломное, и переломное оно как в судьбе НАТО, так и в судьбе, я думаю, европейского сообщества. Это очевидно, что ключевой угрозой для Европы есть Россия. А ключевой угрозой для мира является Китай. Следует обратить внимание на то, что на саммите присутствовали и представители азиатских государств. Что немедленно вызвало эмоциональную реакцию у Пекина. Второе место в том, что определяет значимость этого саммита, есть собственно решение по Украине. Это и долговременная программа, при чем она с ясным рефреном: Украина будет получать столько и такое время, сколько нужно будет, чтобы добиться победы над Россией. Это очень важно услышать: столько и такое время, которое нужно будет для того, чтобы добиться победы над Россией. Потому что, с моей точки зрения, в этих двух программах, в этих двух подходах и скрывается ответ на вопрос будущего членства Украины в НАТО. Меня немного удивила, мягко скажу, внутренняя дискуссия в Украине по поводу темы «даешь НАТО, или мы туда не пойдем». Оно как-то параллельно развивалось, с моей точки зрения, очень в неприятных девизах и лозунгах.

Из последних сигналов – это была фраза Жовквы, заместителя главы президентского офиса, который, так сказать, довольно скептически оценил наши перспективы и вообще, следует ли нам интегрироваться в НАТО в силу бездействия этой структуры.

Меня не то что удивило, а шокировало это заявление, потому что если бы это делал аналитик, если бы это делал просто оппозиционный политик или посторонний человек, тогда это можно оставить без внимания. Но делать такие заявления – это некорректно с точки зрения статуса государственного служащего. С моей точки зрения, на это нужно было указать господину Жовкве. Потому что такие вещи недопустимы. Тем более на этапе, когда шла подготовка саммита. Я сейчас говорю о вещах, которые явно просматриваются в тех решениях и в тех действиях, которые происходили в эти дни. Потому что нельзя от того, что происходило на саммите НАТО, отрывать деликатный, как сказали американцы, разговор между президентом Зеленским и Большой семеркой. Еще более щекотливый разговор между президентом Зеленским на саммите НАТО. Здесь нужно быть максимально деловым, максимально последовательным и максимально корректным в определении и потребностей, и общих планов, и перспектив. Я отмечу здесь слово "конструктивным" даже. Потому что решения, принятые НАТО, явно свидетельствуют о том, как они видят перспективу, а они видят перспективы вместе с Украиной. На сегодняшнем этапе, когда, заметьте, что я сейчас скажу, – НАТО настолько самостоятельно готово противостоять России, как и Украина. (т.е. не готово, – ред). Это нужно хорошо понимать. Поэтому способность противостоять России обеспечивается союзом Украины, НАТО и США. Это нужно четко понимать. Потому что, если сейчас проанализировать сумму заявлений, сделанных президентом США относительно размещения новых эскадрилий морского флота в Европе, новых дивизионов авиации, новых подразделений сухопутных войск, то становится понятно, кому будет принадлежать наполнение этой цифры в 300 тыс. Отсюда логика говорит о том, что только взаимодействие на этом этапе, конструктивное взаимодействие Украины, НАТО и США на нынешнем этапе позволит сдерживать агрессивность, на следующем этапе позволит нанести серьезный удар и на третьем этапе – добиться победы. Обратите внимание, я хочу, чтобы это все понимали, так как ни в Украине, ни в НАТО, ни в США никто не сформировал содержание победы над Россией. Это означает, что на самом деле абсолютно все обречены на то, чтобы быть вместе и вместе корректно выйти на стратегию и тактику достижения победы.

Роман, я с вами соглашаюсь. Вы сказали ключевую фразу – содержание победы над Россией. Потому что мы понимаем, в зависимости от того, как расшифровывать, как расшивать эту формулу, соответственно такой и будет ранговая переговорная позиция. Мы понимаем очень хорошо с вами, что переговоры когда-то начались, так называемые Беловежские переговоры, сейчас они плавно как бы перемещаются в Стамбул. Как будто речь идет только о зерне, его транспортировке, деблокировании. А на самом деле мы понимаем, что происходит очень мощный переговорный дипломатический трек. Об этом мало кто говорит, а мы с вами понимаем, что речь идет о «риал политик». Объясните, что, по вашему мнению, происходит в Стамбуле.

Дело в том, что если говорить об этом так называемом стамбульском треке как следствии многих вещей, то с точки зрения практики западной политики там всегда давали шанс тому, кто съехал с катушек, вести себя конструктивно. Поэтому первое, как бы я оценивал «стамбульский трек», – это дать шанс кремлю вести себя конструктивно даже в такой опасной ситуации. Это первый довод. Во-вторых, надо понимать, что президент Турции Эрдоган, как и любой такой лидер, мечтает о переизбрании. В нынешней ситуации любые, даже минимальные экономические порохи, особенно на энергорынке, для него будут означать минус. Поэтому его суета в этом процессе, играющая роль паровоза, – это второй компонент, скорее демонстративный, чем реальный. С моей точки зрения, эта суета, в углу которой есть тема украинского зерна, она уже наперед совершенно провальна. Но здесь нужно обратить внимание на то, что это поведение опирается не только на собственные политические интересы президента Эрдогана, но еще и на то, что существует в мире группа государств – когда-то, помните, была такая группа стран, которые назывались «не присоединившимися», туда входили Индия, Югославия, Куба и так далее. Так вот, странным образом, но месседжи, которые объявляет президент Индонезии, на этой неделе посетивший Украину, премьер-министр Индии и президент Турции, – они совпадают. Но ничего здесь особенного нет. Потому что это означает, что в первую очередь Эрдоган использует политическую ситуацию для того, чтобы достичь каких-то выигрышей. Индия, которая, обратите внимание, еще в прошлом году, еще месяц назад премьер Индии сказал о том, что Индия решила целый ряд кризисных вопросов, таких как продовольствие, медицинское и технологическое обеспечение и так далее, на саммите ЕС, на пресс-конференциях он каждое свое выступление начинал с фразы: «Индия является очень бедным государством», – и потому она не может позволить себе первое, второе, третье. Обратите внимание на месседжи, которые бросал президент Индонезии – они точно такие же, мол, Индонезия – одно из самых бедных государств мира, она не может себе позволить действовать таким образом. А то, что параллельно почти вместе проходили саммит ЕС и саммит Брикс, где были и там, и там отдельные персоны, в частности как премьер-министр Индии, свидетельствуют о том, что в группе таких стран, которые не могут обрезать пуповину с Россией, но мечтающими быть демократическими государствами и работать с цивилизованным миром, сегодня идет поиск своего места, своей позиции.

Чтобы не за наш счет, пан Роман! Понимаем, что также происходит процесс усталости от войны у нас, и любой месседж, вбрасываемый очень часто сознательно Путиным, – о том, что вот он готовится предложить что-нибудь и так далее. Это как расстрельный коридор, когда людям показывают, условно говоря, шанс на спасение, которое неизвестно чем кончается, обычно заканчивается плохо. Это старая кагэбэшная практика.

Принимаю этот аргумент, но я подчеркиваю, что сейчас лидерские позиции в политике отношений и оценки кремля занимает Вашингтон. Ориентир всего цивилизованного мира идет на Вашингтон. Решения, принятые НАТО, делают эти лидерские позиции бесповоротными. Потому что решения, принимаемые ЕС, Большой семеркой, НАТО, – они даже любой вариант через три года выборов в США сохраняют этот вектор развития. И статус, и позиция России, и необходимая помощь Украине по всем составляющим. Что касается вещей и событий, происходящих в центральной Азии, в азиатско-тихоокеанском регионе, индо-тихоокеанском регионе, я бы отнесся и предлагал относиться к ним, как к ситуации со становлением. Очевидно, что там только началось определение, с кем вы, – с цивилизованным миром, с европейским сообществом, с семеркой, с НАТО, с США, или вы с Россией, или с Пекином. Вот эта дилемма, которая в эти дни решится. Почему? Потому что после НАТО президент Байден встречается с лидерами Китая, где будет решен целый ряд вопросов. После НАТО президент Байден встречается с руководством Саудовской Аравии, где будет определен ряд вопросов. Фактически если анализировать эти два трека, экономический и военно-политический, то идет обустройство демократического мира в новую экономическую модель, которая не предполагает существования такого экономического игрока на международной арене, как Россия.

Я с вами соглашаюсь, но, с другой стороны, мы имеем бешеного бультерьера, который впился в ногу, рвет жилы, рвет мышцу, мы понимаем, что вопрос надо финализировать как можно быстрее, потому что слишком много крови и не видно какой-то четкой перспективы, когда ее можно остановить – эту агрессию. Этот вопрос больной для всех. Мы понимаем, что Украина должна устоять, Украина героически держится, но мы также понимаем, что мы нуждаемся в скорейшей помощи, чтобы решить это все. У Путина, к большому сожалению, ресурсы не закончились. Все ждали, что в течение нескольких месяцев упадет этот огромный имперский шкаф и разлетится вдребезги, но нет. Он держится, постоянно продолжаются обстрелы, в частности ракетами по гражданским объектам. Мы понимаем, что это вписывается в доктрину устрашения, да, но все равно вы очень хорошо описали ситуацию, что Путина могут заставить, но когда ориентировочно и как бы это происходило?

Разговор о времени и месте победы в нынешней ситуации больше вредит, чем события на линии фронта. Меня очень удивил почти ультимативный тон президента Украины перед лидерами Большой семерки относительно разрешения ситуации в этом году. Надо четко понимать, что подобное заявление на фоне предыдущего тезиса премьер-министра Великобритании порождает совершенно нездоровую дискуссию. Сейчас нужно выполнить несколько заданий. Во-первых, это, конструктивно работая с Западом и США, обеспечить украинскую армию всем необходимым. Во-вторых, максимально действовать таким образом, чтобы сохранить личный состав ВСУ и население. Министр обороны США 3 месяца назад озвучил основную задачу союзников: по России должен быть нанесен такой удар, чтобы в ближайшие сто лет ни с соседями, ни с какой другой страной она не могла воевать.

В январе или феврале мы с вами в эфире криком кричали, предупреждая об опасности вторжения с севера. В частности, с территории Беларуси. Сейчас мы снова выходим на очередную возможную опасность. И очень бы не хотелось, чтобы были повторены, мягко говоря, ошибки 24 февраля. Такие были на севере, в Харькове, на юге. Насколько серьезна реальная опасность со стороны Беларуси сейчас? Здесь речь не только о Киеве, но и о, например, Ривненской атомной станции.

У меня нет сомнения в том, что Белоруссия на уровне вооруженных сил вступит в войну. Путин погонит белорусов на украинцев Ситуация складывается сейчас таким образом, что Украина в последние недели получает оружие и наносит сокрушительный удар по армии противника. И в кремле прекрасно поняли, что они не способны вести серьезные результативные бои после того, как Украина еще больше получит такой техники. Поэтому они будут использовать тактику расширения фронта. А для кремля важно, чтобы горели более тысячи километров украинской границы с Беларусью. Вопрос остается только в том, когда это произойдет, потому что нам нужно готовиться и понимать, что кремль не интересует, сколько и какие жертвы понесет Беларусь.

В этой ситуации есть несколько шагов, которые нужно поскорее предпринять. Первое – вместе с нынешней белорусской оппозицией, которая рассыпалась по миру, необходимо помочь или поспособствовать формированию переходного демократического правительства Беларуси. Или Тихановская возглавит, или Санников, или Зенон Позняк – пусть определяются сами, но это правительство нужно создать и подчинить ему те подразделения ВСУ, которые сформированы из белорусов. Таким подразделениям следует дать статус вооруженных сил Республики Беларусь. Это правительство должно начать работать и показывать будущее демократической Беларуси, чтобы минимизировать мотивацию и страх нынешнего офицера и солдат белорусской армии идти на войну.



В такой ситуации будет понятно, за кем будущее Беларуси. Этот вариант Де Голя, который был во Франции в 1940 году, даст шанс белорусам, которые категорически против войны. Нельзя сравнивать российский и белорусский социум. Белорусы не принимают эту войну, но они в ситуации, когда их гонят плетью.

Что мы должны сделать в ближайшие месяцы? Как подготовиться к угрозе, чтобы не было так, что кто-то что-то недоделал.

То что мы сейчас делаем – это правильно. Мы говорим, что такая угроза есть. Потому что видели, что Лукашенко – это лицо, прислуживающее кремлю, поэтому пойдет на что угодно, чтобы и дальше прислуживать, в том числе готов отдать свою территорию. Он последнюю рубашку сдерет с белоруса, выслуживаясь перед кремлем, он бросит белоруса на украинца. И потому сейчас необходимо, начиная от политических вещей, о которых я уже сказал, и заканчивая оперативно-тактическими и оперативно-разведывательными мероприятиями, сделать все, чтобы минимизировать способность белоруса, гражданина, офицера, солдата идти на войну против украинца. Такие усилия нужно было делать еще вчера и все эти годы.

Меня больше всего беспокоит то, что в российских ДРГ, действовавших на территории Киевской, Черниговской, Сумской, Ривненской, Волынской областей, среди них две трети состава были белорусы. Они были завербованы через частные российские армии. Так же российские частные армии рекрутируют белорусов для боев на Донбассе и Юге Украины - вот что опасно. Такая ситуация возникает тогда, когда мужчина-белорус не видит своей политической перспективы и не понимает, что завтра будет с Беларусью.



На мой взгляд, политическая и общественная активность, наша поддержка ближайших соседей позволит не только разрешить ситуацию сохранения в безопасности северной границы Украины, но и имеет шанс оторвать Беларусь от кремля. Поверьте мне, отрыв Беларуси от кремля приравнивается к боям на линии фронта, потому что Беларусь – это плацдарм не только войны против Украины, а это плацдарм войны против государств Балтии и Центральной Европы. Поэтому над этим вопросом следует работать, взаимодействуя с ближайшими соседями и с НАТО.