"Сегодня - нас, завтра - всю страну!" Колонна "азовцев" идет с Майдана на Банковую. Вживую
В Киеве началась акция Азовского движения против уголовного преследования их собратьев
Об этом передает Еспресо.TV .
В 12:30, как и было предварительно заявлено, протестующие собрались на столичном Майдане Независимости. Примерно в 13:30 они двинулись на Банковую, 11, к зданию Офиса президента Украины.
В руках молодые люди держат растяжки с лозунгами:
"Сегодня - нас, завтра - всю страну!",
"Ze End президент",
"Эпоха Зеленского - эпоха капитуляции, реванша, измены".
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Проводник азовцев Андрей Белецкий говорит , что людей собралось "более 2000".
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