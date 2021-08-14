"Сегодня - нас, завтра - всю страну!" Колонна "азовцев" идет с Майдана на Банковую. Вживую

Об этом передает Еспресо.TV .



В 12:30, как и было предварительно заявлено, протестующие собрались на столичном Майдане Независимости. Примерно в 13:30 они двинулись на Банковую, 11, к зданию Офиса президента Украины.



В руках молодые люди держат растяжки с лозунгами:



"Сегодня - нас, завтра - всю страну!",



"Ze End президент",



"Эпоха Зеленского - эпоха капитуляции, реванша, измены".



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Проводник азовцев Андрей Белецкий говорит , что людей собралось "более 2000".













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