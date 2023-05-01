Сегодня над Киевщиной была сбита экспериментальная ракета Х-101, - Згурец
Аналитик Defense Express Сергей Згурец сообщил, что 1 мая россияне атаковали Киевщину экспериментальной ракетой Х-101
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Сегодня над Киевщиной была сбита российская ракета Х-101, которая была красного цвета. Такие ракеты являются экспериментальными. То есть эта ракета является опытным образцом, на котором россияне отрабатывают те или иные усовершенствования этих средств поражения. Поэтому убежден, что эта ракета Х-101 уже находится в наших исследовательских структурах. Думаю, что мы будем знать, в какую сторону Россия пытается совершенствовать свои ракеты", - пояснил Згурец.
Аналитик подчеркнул, что украинские системы ПВО достаточно эффективно работают против российских ракет.
"Сейчас россияне пытаются активно искать места дислокации наших мощнейших систем ПВО. Россияне устроили охоту на наши ЗРК. В свою очередь украинские системы ПВО уничтожают российские ракеты, которые угрожают нашей безопасности", - добавил он.
- 1 мая в разных регионах Украины звучала воздушная тревога. Около 04:40 жители Киевщины и Днепропетровщины услышали взрывы, а затем и в Харьковской и Хмельницкой областях. В общей сложности украинская ПВО уничтожила 15 из 18 крылатых ракет, выпущенных Россией.
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