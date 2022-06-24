Сегодня на саммите ЕС будет рассматриваться экономический блок вопросов, - корреспондентка из Брюсселя

Об этом корреспондентка из Брюсселя Татьяна Блинова рассказала в эфире Еспресо.



"Сегодня на саммите ЕС будут рассматривать экономический блок вопросов, в том числе как будет развиваться экономика отдельных стран, также будут давать рекомендации к лидерам стран Евросоюза. Кроме того, к саммиту подсоединится президент Европейского центрального банка Кристин Лагард. Речь пойдет о рынках капитала и о развитии банковского системы Европы", - отметила корреспондентка.

Блинова добавила, что также сегодня пойдет речь о дальнейшем курсе "европейской семьи", к которой вчера присоединилась и Украина.

"Также сегодня состоится "Конференция будущего", где лидеры Европы будут думать о дальнейшем развитии Европы. Хочу еще раз подчеркнуть, что Украина и Молдова получили статус кандидатов в Евросоюз. По словам президентки Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, вчера Украина присоединилась к европейской семье ", – сказала она.

Евросовет на саммите лидеров стран ЕС, стартовавший 23 июня в Брюсселе, предоставил статус кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдове.

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