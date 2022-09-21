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Главная война с Россией Сегодня на результаты в войне влияют технологии, а не просто количественное увеличение армии РФ, - Згурец
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Сегодня на результаты в войне влияют технологии, а не просто количественное увеличение армии РФ, - Згурец

21 сентября, 2022 среда
15:12
война с Россией

Использование украинскими военными системы дальнобойных поражений – это один из способов минимизировать любое увеличение численности личного состава армии России

Об этом в эфире Еспресо сказал аналитик Defense Express Сергей Згурец.

"Количество увеличения тупо пушечного мяса сейчас не влияет на процессы существенного повышения эффективности российской армии. Мы видим, в частности, то, что происходит по участкам фронта. Там, где у нас есть дальнобойные средства поражения и где работает артиллерия, – продвижения российской армии нет. И наоборот, я думаю, что этот вариант использования системы дальнобойных поражений – это один из наших способов минимизировать любое увеличение численности личного состава армии РФ. Это, собственно, должно учитывать и наше военное руководство, и наши зарубежные партнеры", - сказал Згурец.

По мнению Згурца, на сегодняшний день увеличение количества личного состава российских войск существенно не повлияет на ход войны, поскольку живая сила проигрывает технологиям.

"А что касается тупого набирания пушечного мяса в РФ, то думаю, что эффект от этого не будет значительным. Как бы мы ни считались с опытом Второй мировой войны – времена изменились. И технологии, собственно, сейчас значительно существеннее влияют на ход на поле боя, чем просто количественное увеличение личного состава РФ", - заметил он.

  • 21 сентября Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Позже соответствующий указ появился на сайте Кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будет мобилизовано 300 тысяч человек.
  • Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала решение РФ о мобилизации признаком слабости и провала.
  • Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что указ о частичной мобилизации свидетельствует о поражении РФ в войне с Украиной.
  • Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в засекреченном пункте указа российского диктатора говорится о количестве мобилизованных.

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