Сегодня на фестивале "Холодный Яр - 2021" будет дискуссия "Кто такой настоящий украинский националист?", а вечером будет выступать "Приятно" и "Казак Систем"

Сегодня, 3 июля, второй день мероприятия. Закончится он завтра, 4 июля, информирует Еспресо.TV .



Программа на сегодня:



10.00 - 18.00 - турнир по стрельбе



11.00 - 18.00 - мастер-классы от мастеров



Выступления и обсуждения:



11.30 - 17.00 - гутиркова поляна (гутиркова локация):

11:30 - 12:10 Александр Зумбулиди, "Как эффективно бороться с наркотиками в вашем городе"

12:10 - 12:50 Наталия Чурикова, старшая редактор Украинской службы "Радио Свобода" в Праге

12:50 - 13:30 Юрий Сиротюк, директор центра "Украинский студии стратегических исследований"



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13:30 - 14:10 Василий Шкляр, писатель, отец украинского бестселлера

14:10 - 14:50 Тарас Кремень, Уполномоченный по защите государственного языка

14:50 - 15:30 Юрий Журавель, лидер группы "От Винта", художник, аниматор, актер и общественный деятель

15:30 - 17:30 дискуссия "Кто такой настоящий украинский националист?». Участники: Дмитрий Корчинский, Александр Сыч, Владимир Вятрович, Евгений Карась, Дмитрий Кухарчук, Игорь Гузь. Модератор - Дмитрий Савченко.



15.00 - 16.00 - трейловий забег RunЯр



17.00 - 24.00 - музыкальная часть (большая сцена):



17:20 - 17:50 Ловец снов

17:50 - 18:20 Lost message

18:20 - 18:50 69 шагов

18:50 - 19:20 Bud'more

19:20 - 20:00 Братья Станислава

20:00 - 21:00 Приятно

21:00 - 22:20 Юркеш

22:20 - Козак Систем



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