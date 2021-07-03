Сегодня на фестивале "Холодный Яр - 2021" будет дискуссия "Кто такой настоящий украинский националист?", а вечером будет выступать "Приятно" и "Казак Систем"
В субботу на Черкасщине продолжается начатый вчера, 2 июля 2021 года, ежегодный мегафестиваль "Холодный Яр"
Сегодня, 3 июля, второй день мероприятия. Закончится он завтра, 4 июля, информирует Еспресо.TV .
Программа на сегодня:
10.00 - 18.00 - турнир по стрельбе
11.00 - 18.00 - мастер-классы от мастеров
Выступления и обсуждения:
11.30 - 17.00 - гутиркова поляна (гутиркова локация):
11:30 - 12:10 Александр Зумбулиди, "Как эффективно бороться с наркотиками в вашем городе"
12:10 - 12:50 Наталия Чурикова, старшая редактор Украинской службы "Радио Свобода" в Праге
12:50 - 13:30 Юрий Сиротюк, директор центра "Украинский студии стратегических исследований"
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13:30 - 14:10 Василий Шкляр, писатель, отец украинского бестселлера
14:10 - 14:50 Тарас Кремень, Уполномоченный по защите государственного языка
14:50 - 15:30 Юрий Журавель, лидер группы "От Винта", художник, аниматор, актер и общественный деятель
15:30 - 17:30 дискуссия "Кто такой настоящий украинский националист?». Участники: Дмитрий Корчинский, Александр Сыч, Владимир Вятрович, Евгений Карась, Дмитрий Кухарчук, Игорь Гузь. Модератор - Дмитрий Савченко.
15.00 - 16.00 - трейловий забег RunЯр
17.00 - 24.00 - музыкальная часть (большая сцена):
17:20 - 17:50 Ловец снов
17:50 - 18:20 Lost message
18:20 - 18:50 69 шагов
18:50 - 19:20 Bud'more
19:20 - 20:00 Братья Станислава
20:00 - 21:00 Приятно
21:00 - 22:20 Юркеш
22:20 - Козак Систем
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