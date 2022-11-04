Сегодня на Эспрессо в 22:00 премьера программы All about Ukraine с Владимиром Остапчуком

"Глаза всего мира сегодня прикованы к Украине. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, мы поняли, насколько важно распространять информацию о том, что происходит в стране на весь мир. Еще в феврале 2022 года мы оперативно запустили англоязычную версию сайта espreso.tv и страницу в твиттере, наладили сотрудничество с международными партнерами. Ежедневно мы рассказываем нашим читателям из других стран о тех преступлениях, которые совершает Россия в Украине, даем эксклюзивную военную аналитику, говорим об успехах ВСУ и показываем борьбу украинцев за свою Независимость.

Несколько месяцев мы вынашивали идею создания информационного ток-шоу на английском языке. К нам обратился Владимир Остапчук с такой же идеей. Мы поняли, что у нас есть общие цели и начали работать над программой "All about Ukraine", собрали замечательную команду, которая создала уникальный продукт, ведь ни один телеканал в Украине не делает ничего подобного”, - прокомментировала главный редактор Эспрессо Анастасия Равва.

"Война в Украине влияет не только на европейский континент, но и на весь мир в глобальном масштабе: экономика, цены, энергоресурсы, беженцы и даже ядерная угроза – вот волнующие все человечество вопросы. Поэтому наша команда профессионалов, экспертов, редакторов и иностранных гостей готова дать всему этому цельную картину.

Это первое англоязычное ток-шоу Украины для мира. Мы знаем плюсы и минусы, объясняем тенденции и можем дать исчерпывающее понимание того, что происходит в Украине. 50 минут All about Ukraine — ключ к тому, как мы будем жить следующие несколько лет.

Оставайтесь с нами, подписывайтесь и смотрите нас на YouTube, Twitter и других социальных сетях.

От свободной и храброй Украины с любовью!” – прокомментировал Владимир Остапчук

Проект будет выходить каждую пятницу в 22:00 на YouTube-канале, а информационные материалы будут распространяться также на других англоязычных платформах Эспрессо:

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