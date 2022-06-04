Сегодня мы не говорим о газовой блокаде РФ, – еврокомиссар
Европейская комиссия не рассматривает возможность введения эмбарго для российского газа
Об этом заявил еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони в интервью изданию La Stampa, передает РБК-Украина.
По его мнению, шесть пакетов санкций ЕС окажут разрушительное влияние на РФ.
"Официальная позиция Еврокомиссии состоит в том, что никакие санкции не исключены. На сегодняшний день мы не говорим о газовой блокаде. Вопрос состоит в том, чтобы ударить по России, но так, чтобы не причинить слишком большой вред нам", - заявил он.
- Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что ЕС не будет включать эмбарго на поставку российского газа в седьмой пакет санкций.
- В Министерстве иностранных дел Польши сообщили, что Евросоюз уже приступил к работе над новым – седьмым пакетом санкций против России.
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