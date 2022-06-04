Об этом заявил еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони в интервью изданию La Stampa, передает РБК-Украина.

По его мнению, шесть пакетов санкций ЕС окажут разрушительное влияние на РФ.

"Официальная позиция Еврокомиссии состоит в том, что никакие санкции не исключены. На сегодняшний день мы не говорим о газовой блокаде. Вопрос состоит в том, чтобы ударить по России, но так, чтобы не причинить слишком большой вред нам", - заявил он.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что ЕС не будет включать эмбарго на поставку российского газа в седьмой пакет санкций.

В Министерстве иностранных дел Польши сообщили, что Евросоюз уже приступил к работе над новым – седьмым пакетом санкций против России.